La historia de tres deportistas que buscan vencer las adversidades

Jéfferson Herrera quedó con problemas para caminar desde hace un año, luego de recibir un disparo en un atraco. Está en terapias porque quiere meter goles y dejar a un lado la silla de ruedas, como lo hizo en el 2016 el arquero uruguayo Alexis Viera, también víctima de un asalto. Yady Fernández, la vallecaucana que perdió una pierna en un accidente en el 2014, ve en el ciclismo un futuro de esperanza.

“Yo no quiero caminar. Yo lo que quiero es correr y quiero meter goles”. Así se lo prometió Jéfferson a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y al gerente del Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle (Indervalle), Carlos Felipe López, cuando le entregaron este mes una nueva silla de ruedas.



El jugador caleño, en el último año, se liberó del cuello ortopédico y se empeñó en hacer terapias diarias para recuperar la movilidad de la cintura para abajo, desde que sintió aquel disparo.



Fue el primero de enero del 2016, cuando Jéfferson, de 24 años, estaba en una calle del barrio Ulpiano Lloreda, en el suroriente de la capital vallecaucana. El caleño dijo que dos desconocidos le obligaron a entregar su teléfono celular para robárselo. “Fue un momento difícil. Me dijeron que les pasara el celular o me disparaban. Una persona se puso al frente y la otra por detrás. Cuando estuve en el piso, creí que el disparo me había dado en la cabeza y, si era así, tenía un pie más allá que de acá. Pero fue en el cuello y mis amigos me levantaron y me llevaron a un carro. Yo estaba consciente y me preguntaba por qué sigo aquí”.



El caleño manifestó que los primeros médicos que lo atendieron le decían que era probable que no pudiera recuperar la movilidad de sus piernas para regresar al fútbol, su gran pasión, la que lo llevó el 23 de mayo del 2013 a jugar por primera vez en un equipo profesional. Fue en el Dépor FC, en un juego contra el Pasto. “Yo no hice caso; un médico inclusive le dijo a mi mamá que en 10 años no me levantaría. Yo no quise hacer caso”, insiste.

Ahora Jéfferson muestra que puede ponerse en pie y lo hace con ayuda de una caminadora. Pisa firme y, aunque no da muchos pasos, le aseguró a la Gobernadora de los vallecaucanos que lo hará porque no ha dejado de hacer terapias. Además, el gerente de Indervalle también indicó que en el Hospital Universitario del Valle (HUV) recibirá terapias sin costo alguno para acelerar su recuperación.



“Estos momentos a uno lo cambian. Son momentos difíciles, pero me han servido para valorar la vida. Antes, me levantaba solo a entrenar, todos los días, y en el último año he tenido que esperar a que alguien me ayude”, dice el futbolista, quien se aferra a su convicción de volver a caminar y lo hace siguiendo el ejemplo de un amigo y del también guerrero Alexis Viera.

Alexis Viera, hace un año, con los niños que ha venido preparando en el fútbol. Foto: Santiago Saldarriaga / Archivo EL TIEMPO

La historia de este arquero uruguayo, ‘Pulpo’ Viera, es un poco similar a la de Jéfferson, pues al guardameta también lo hirieron para robarlo. Fue el 25 de agosto de 2015, frente a su casa del barrio El Caney, en el sur de la capital del Valle del Cauca, donde hombres armados le dispararon y por muy poco Alexis estuvo cerca de quedar parapléjico.



“Cuando las metas no se cumplen no se pueden tomar como un fracaso. Es en ese momento que toca seguir intentando y poniéndose objetivos en la vida. Seguir y seguir”, dijo Viera, quien recuperó la movilidad de sus piernas, tras un tiempo de rehabilitación, tratamientos y ejercicios.



Y eso mismo quiere Jéfferson. “Él (Alexis) me dice: ‘Dale, dale. Tú puedes. ¿Cómo vas?’ Tengo motivación, por algo dicen que la fe mueve montañas. Yo me he prometido que yo le voy a cobrar un pénalti a Alexis y él lo va a atajar”.



De hecho, Viera dejó la silla de ruedas hace un año y sigue aún poniéndose metas de caminar y caminar cada vez mejor, para seguir con el fútbol y enseñándolo a más de 100 niños soñadores, quienes hacen parte de la escuela que el uruguayo fundó con su nombre en Cali. Estos pequeños quieren ser futbolistas como siempre lo ha deseado su amigo Jéfferson.

“Estamos muy contentos de ver la superación de Jéfferson. Él es un ejemplo para todos nosotros”, dijo la Gobernadora del Valle del Cauca. Mientras que el gerente de Indervalle señaló: “No solo es brindarle el espacio para su rehabilitación, sino que esté en un entorno rodeado de otros deportistas que han dado logros satisfactorios para el departamento”.



Aunque otras personas le han sugerido a Jéfferson que se dedique a otro deporte, el caleño está empeñado en volver al fútbol, que es lo que más adora, después de Dios y su familia. “Dios me da esa mano y me levanto más fuerte”, dijo el joven.



Esa fuerza también se la dan amigos como Alexis Viera, para que no desfallezca en su propósito de regresar a una cancha de fútbol.

Yady Fernández, una vallecaucana con tesón, dicen familiares. Foto: Archivo particular

Como ellos, Yady Fernández es otra guerrera quien mira hacia el futuro con esperanza. La vallecaucana, de la misma edad de Jéfferson, es otro ejemplo de que poco a poco, con tesón, los sueños de regresar al deporte que parecían imposibles se pueden cumplir.



La palmirana ya no quiere recordar ese 16 de febrero de 2014, cuando fue embestida por un carro en la costa de Guayaquil (Ecuador) y perdió su pierna izquierda, con la que anotaba goles en la Liga Española de fútbol femenino y en la Preselección Colombia de 2011. Así se los ha dicho a sus familiares en Palmira. Claro que ahora en su camino está el ciclismo: a Yady, hace dos años, el Comité Paralímpico de Colombia le entregó una bicicleta profesional, catalogándola como atleta de alto rendimiento.



Desde entonces, la vallecaucana se ha mantenido entrenando sobre ruedas y se ha apartado un poco de los medios de comunicación porque quiere concentrarse. "Querer y poder es lo que hace que uno salga adelante”, es lo que siempre le dice a su familia. Por eso, en este momento, como lo indicó una tía en Palmira, está dedicada a entrenar fuerte y a prepararse en el ciclismo, luego de recibir el apoyo de la gente y de entidades como el Sena, que le entregaron una prótesis para volver a caminar.



La familia de la joven deportista reconoció que Yady no ha dejado de sonreír, a pesar de los dolores que llegó a sentir en la espalda, luego de cinco cirugías y más de un tratamiento para eliminar una bacteria que alcanzó el área que queda más arriba de la rodilla. Ahora, está más que nunca con el ideal de ser cada vez una mejor deportista, como lo era cuando jugó para el Club Deportivo Achamán, de Gran Canaria, en España.

Así Yady, junto a Jéfferson y el mismo Viera son muestras de que siguen dando la batalla por estar en pie, ya sea en una cancha de fútbol o trabajando duró en los pedales de una cicla para continuar un camino de logros. Saben que no vendrán senderos sencillos, pero pueden más sus sueños, sus ganas y toda la voluntad para superar cualquier adversidad.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

CALI