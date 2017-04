En Buga buscan a quienes crucificaron a un pájaro

25 de abril 2017 , 06:48 a.m.

25 de abril 2017 , 06:48 a.m.

Un ciudadano alertó a la Corporación Autónoma Regional del Valle (Cvc), que le brindó los primeros auxilios porque el animal estaba bañado en pegante. Policía dice que se aplicará Código a responsables.

El pájaro, de la especie bichofué gritón, fue hallado por un ciudadano pegado a una pared, en forma de crucificado, en el municipio de Guadalajara de Buga.



El ave fue llevado a las instalaciones de la Cvc Regional Centro Sur, donde los profesionales le atendieron. “Esto es algo que no tiene precedentes y es muy triste saber cómo existen personas tan indolentes y que sean capaces de maltratar un animalito que no tiene como defenderse, se encuentra completamente invadido de un pegante muy fuerte”, dijo Francisco Ossa, el ingeniero ambiental de la Cvc.



Lo primero que se hizo fue retirarle el pegante con la idea de retornarlo a su hábitat natural, pero el acto de crueldad "lo sentenciaría a pasar el resto de su vida en una jaula, ya que no podría volver a volar".



Ossa dijo que “aquí se le brindaran los mejores cuidados para que se recupere fí- sicamente, además del estrés que ya ha vivido. Es preciso que las personas que conozcan casos los denuncien a las autoridades.

Agresores de los animales serán castigados con multas de 5 a 50 salarios mínimos legales vigentes mensuales y hasta prisión FACEBOOK

TWITTER



Los expertos de la Cvc indicaron que "el bichofué es una especie muy común de áreas abiertas y en las ciudades, habita en áreas cultivadas con árboles, especialmente cerca del agua y es una de las aves más comunes de las áreas residenciales. Su nombre común procede de su característico canto que parece decir “bi-cho-fue”, el nombre gené- rico ‘pitangus’ procede de la lengua tupí y fue utilizado para referirse a un atrapamoscas grande".



La Ley en contra del maltrato animal señala que los agresores de los animales serán castigados con multas que van de 5 a 50 salarios mínimos legales vigentes mensuales y hasta prisión para quienes incurran en actos dañinos y de crueldad en contra de los animales, recordó la Cvc.