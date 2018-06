Joven caleña habría sido víctima de acto racista en Portugal

27 de junio 2018 , 09:05 a.m.

Esta semana, la familia de Nicol Valentina Jiménez, de ascendencia caleña, denunció que la joven de 21 años fue víctima de un acto de discriminación cuando se proponía subirse a un bus público en Portugal.

La madre de la colombiana, Angela Quinayas, dijo en medios que el hecho ocurrió en la madrugada de este domingo, en una parada del servicio de transporte público en la ciudad de Oporto. Nicol había salido de las fiestas de San Juan y al llegar a esa parada se encontró con unas amigas, como lo habían acordado, para regresar a casa.



Sus amigas estaban en la parte delantera de la fila y varias personas se molestaron cuando Nicol quiso pasar adelante con sus amigas. La joven pidió perdón y le preguntó a una señora si podía pasar, a lo que ella le respondió que sí.



Sin embargo, al subir al bus con sus amigas a Nicol le salió al paso un hombre que pertenecería a la seguridad privada contratada por la empresa de transporte. El guarda la haló del brazo y le dijo que “negra, tú no entras. Tú en este bus no vas, vas en el de tu tierra”. Después, agrega la denuncia, le propinó dos puños y una patada en la cara cuando cayó al piso.



La joven llegó a ese país hace 18 años. De acuerdo con la familia, la joven ya ha sido víctima de varios actos de discriminación racial, de hecho, tiempo atrás debió abandonar el apartamento en el que residía ante intimidaciones de vecinos.



Los allegados dijeron que se presentó una denuncia por este ataque y pidieron ayuda a la Cancillería. Hasta ahora no se conocen reacciones del gobierno de Portugal.



