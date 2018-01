Denuncian abuso contra una canina en el suroriente de Cali

Las autoridades tratan de precisar si la acción fue cometida, al parecer, por una persona bajo efectos de sustancias sicoactivas o alcohol. El animal tiene unos 4 meses de edad.

De acuerdo con información preliminar, este caso se presentó al anochecer en el sector de La Gran Colombia, cerca del barrio Ciudad Córdoba, suroriente de la capital del Valle del Cauca.



Por alertas ciudadanas, la Policía Ambiental fue alertada sobre los abusos contra una perra y dos uniformados llegaron a conocer el caso, dijo el intendente Eliécer Zorrilla.



La cachorra fue encontrada en mal estado. Fue llevado para su atención u el diagnóstico veterinario indica que sufrió violación. También tendría lesiones causadas con arma cortante,



Para el tratamiento se inició una campaña en busca de cubrir los costos.



En redes, Katerine Cubillos escribió: "Siento que esta noticia me partió el alma pero esto no puede quedar así tienen que coger ala persona que hizo esto tienen que haber videos no se 😭 estoy destrozada Mucho maldito".



Diana Paola Barrera Ramos apuntó: "Dios! Increible, que gente tan enferma!"



Maria Camila Giraldo Neusa dice: "Estas noticias te parten el alma...Estoy destrozada. Ojalá demos con el responsable. Me ofrezco a dar toda la pelea legal para que aunque sea logremos un antecedente penal respecto de estos crímenes. Estaré pendiente!".