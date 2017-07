Las conquistas de una empresa caleña en los servicios de ingeniería

Para el recién graduado César Humberto García, el inicio de su profesión como ingeniero eléctrico tuvo un arranque un tanto incierto ante las pocas ofertas laborales.



De eso hace casi tres décadas y ahora puede contar que de ese sinsabor nació una iniciativa empresarial que cumplió 25 años y es un referente en servicios públicos.

César Humberto García Barrera es el fundador y representante legal de la empresa Deltec S.A. que inició operaciones en Cali y ahora hace presencia en diversas regiones del país al lado de empresas de servicios públicos de electricidad, acueducto, gas y telecomunicaciones.



“Empezamos dos ingenieros con una secretaria y un mensajero. Iniciamos una labor de mercadeo, de ofrecer nuestros servicios. Primero en la región en el componente eléctrico y luego en otras zonas y servicios”, cuenta.

Hoy Deltec cuenta con 3.200 trabajadores, entre ellos unos 300 de diversos campos de la ingeniería y otras profesiones, númerosos técnicos expertos en tareas complejas en electricidad, telecomunicaciones, redes de acueducto y alcantarillado y gas, además de otras áreas en desarrollo como energía eólica y solar.



García Barrera precisa que entre los primeros contratos estuvieron algunos con la CVC. En esta se da un proceso de escisión y deja de lado la electricidad. En ese entonces hubo en reacomodo en diversos servicios públicos.



“Fue un momento decisivo estar en esa transformación, el ingreso del sector privado a la prestación de servicios, una oportunidad para aumentar la cobertura”, cuenta.

“Luego vinieron contratos con Emcali y empresas de otros municipios y consolidado el Valle y a raíz de una especialización en el Icesi en Administración, me quedó claro que no se podía apostar a una sola canasta, se perdió el miedo escénico y se empezó a ofertar en otros regiones”, dice.



Ahora es apoyo en servicios de Codensa en Cundinamarca, Electricaribe, Emcali. Empresa de energía de Pereira, EnerTolima, Epsa (Celsia), Compañía Eléctrica de Occidente, Empresa de Energía de Boyacá y de gas en diversas regiones.

Y en el componente de agua, con Emcali, Acuavalle, Aguas de Cartagena y Aguas de Pereira.



En todos atiende tanto áreas técnicas como mantenimiento, atención de emergencias, continuidad en el servicio y correctivos preventivos y en el área comercial en lectura de medidores, entrega de recibos y call center, entre otros.

Desde el año anterior, la empresa se ubica entre las mil empresa más grandes del país en ventas.



Y dice que es muy poco lo que se contrata con el sector público pues "casi todas las empresas son del orden privado. Emcali es una mezcla. Es una empresa industrial y comercial del Estado”.



Agrega que “se tiene una dificultad porque para nadie es un secreto que los contratistas no gozamos de la mejor fama, pero se puede hacer empresa sin ser corrupto. Eso lo tengo claro. Lo he hecho y por eso lo puedo decir y lo digo con mucho gusto”.



Y dice que “a veces es difícil porque se dan casos en los que la licitación es una parodia, pero también hay que decir que no se puede esperar ganar en todas las licitaciones, podemos participar en 500 al año y ganar solamente 10”.



Los riesgos no faltan y por eso las medidas de prevención son al máximo. “En la costa nos amarraron a un lector a un poste. A veces la gente se confunde, no somos los dueños de la empresa, prestamos el servicio. Tenemos que ir a barrios subnormales, los atracan por el celular o por 2.000 pesos. Este año dos operarios han sido agredidos por ir a cortar los servicios”, dice.



En otras ocasiones han sido quemados los vehículos y en invierno la dificultad para llegar a la zona rural es un reto.



El gerente de Deltec dice que “por encima de todas las circunstancias, hasta donde llegue el último cable de posteado, tubo de agua o tendido de gas o contador, hasta allá debemos llegar y garantizar el servicio”.

CALI