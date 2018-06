Defensoría emite alerta temprana en El Naya

Las amenazas a la población civil de El Naya, corredor entre el sur del Valle y el Cauca, con conexión al Pacífico, llevó a la Defensoría a emitir una alerta temprana. Aunque reconoció que, ‘la intervención de la Fuerza Pública ha impedido mayores riesgos’.

El Subcomité de de prevención y protección tenía previsto reunirse este domingo en Puerto Merizalde, pero por condiciones climáticas deliberó en Buenaventura.



El secretario de Paz Territorial, Fabio Cardozo, dijo que la intervención del Gobierno Nacional debía ser más efectiva en la zona de El Naya. Planteó fortalecer los consejos comunitarios y satisfacer las necesidades básicas en Puerto Merizalde donde no hay conectividad y se encuentran personas no identificadas.



"El Naya debe dejar de ser una tierra fértil para la actividad ilegal. La comunidad reconoce que desde hace mucho tiempo no se veía la presencia de la Armada”, dijo el secretario de Paz Territorial.



Los altos mandos militares dijeron que el Ejército hace presencia en Puerto Merizalde, San Bartolomé, San Francisco del Naya y Campamento.



La invitación a la comunidad fue a ‘perder el temor para dar información’.

En la reunión estuvo presente Fabiola Perdomo, directora territorial de la Unidad de Víctimas. Foto: Cortesía Unidad de Víctimas



En el Subcomité la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, reconoció las victorias tempranas de la ‘Operación Atalanta’, una de las estrategias para combatir la delincuencia en la zona, y que incluye 14 municipios, nueve del Cauca y cinco del Valle.



Hasta la fecha se han registrado 170 capturas, entre ellas, la de alias 'Mordisco', presunto jefe de las disidencias de las Farc; se han decomisado 55 armas de fuego y más de 18 toneladas de cocaína.