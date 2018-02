Decomiso de carteras y pieles de animales exóticos y silvestres

28 de febrero 2018 , 06:58 a.m.

A partir de un anónimo, la Policía Ambiental, en conjunto con el Dagma (la autoridad ambiental de Cali), se realizó un operativo de control al tráfico de fauna silvestre en el barrio El Refugio.

En la residencia se decomisaron 49 bolsos de piel de babilla, dos bolsos con plumas de ave, cinco bolsos de avestruz y 35 bolsos de pitón.



También se encontraron 27 pieles de conejo sin salvoconducto, 10 pieles completas de pitón, dos pieles de anaconda, dos pieles completas de avestruz, cinco retales de avestruz, 48 retazos de piel de avestruz, 72 retazos de pitón y 62 retazos de conejo.



Se reportó además, un par de zapatos para dama de pitón, cuatro cinturones con erraje de babilla, 131 retazos de piel de pitón y 201 escamas de piraricu.



“En la casa estaba un ciudadanos de nacionalidad argentina, quien no opuso resistencia; hicimos requisa, fue amable, pero él no conocía la normatividad colombiana. Decía que por qué en otros países de Suramérica sí le permitían comercializar pieles sin restricción”, contó el jefe del grupo de Fauna Silvestre del Dagma, Andrés Posada.

El material decomisado será destruido. Foto: Cortesía Dagma



En total se le decomisaron 600 artículos que no presentaban la documentación que indicara su origen.



“La recomendación es que los artículos con pieles de animales silvestres no se pueden comercializar, a menos que la empresa demuestra que se los compra a un zoocriadero y cuente con la documentación adecuada, si no tiene los documentos se procede a un decomiso preventivo de la mercancía y a una sanción si se comprueba que hacía algo ilícito”, dijo el funcionario del Dagma.