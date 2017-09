Metrocali restaurará 27 hectáreas en el sur

La obra de la Terminal de Cabecera Sur del Masivo Integrado de Occidente (MIO) y su conexión troncal se localiza entre las carreras 99 y 109, y entre las calles 25 y 42.

Este es el polémico terreno por el cual, expertos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) acompañarán hoy a delegados de Metrocali, encabezados por el presidente de la entidad, Nicolás Orejuela, para empezar a determinar si allí hay vestigios arqueológicos de culturas indígenas, como los lilíes, en predios que antes eran de la hacienda Cañasgordas, y de aquellos esclavos afrosdescendientes de la época de La Colonia.



No obstante, en la defensa de Metrocali y de esta obra, como lo ha venido señalando el presidente Orejuela en los últimos días y como lo ratificó ayer, la entidad y los trabajos de la Terminal Sur “cuentan con los permisos no solo ambientales, en este caso de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca”.



“También el de la licencia de urbanismo de la Curaduría Número 3; de redes de servicios, por parte de las Empresas Municipales de Cali (Emcali); de tránsito, por la Secretaría de Movilidad; y de viabilidad por Planeación de Cali”, dijo.



Según Orejuela, en los 10 días que dio de plazo el Icanh para presentar “un informe detallado y registro de las intervenciones civiles hasta el momento en la zona” se informará que los “únicos trabajos hasta ahora es el levantamiento de la capa asfáltica en la calle 42 con carrera 99”.



La visita de delegados del Icanh se debe a que el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle (Inciva) indicó que “el predio presenta intervenciones provocadas por movimientos masivos de suelo y aportes para relleno, a fin de evitar la inundación del río Lili”.



Esta observación es parte de la resolución del Icanh en la que decretó la suspensión de las obras de la terminal.



No obstante, el presidente de Metrocali sostuvo ayer que en el lote del humedal por el cual, algunos miembros de la comunidad señalan su temor por la intervención en la zona boscosa, no se ha hecho ninguna obra por parte de Metrocali. Afirmó que las obras que la entidad ha venido adelantando desde la adjudicación el 28 de diciembre pasado tiene que ver con el área vial y no el lote del humedal El Cortijo.



Añadió que en cercanías al río Lili, la CVC ordenó la construcción de dos diques, pero a un particular: el antiguo propietario de esa área. “Así que Inciva no puede afirmar que es Metrocali quien realizó esos movimientos de tierra”.



Dijo, además, que el proyecto trabajó un plan ambiental y también adelanta un programa de arqueología preventiva con la Universidad Nacional antes de la intervención en el lote. Dijo que ese plan está avanzando en una etapa de diagnóstico que aún no ha culminado pero que estaría dentro de los tiempos del proyecto.



Lo que sí es seguro son las acciones que hacen parte de los permisos ambientales otorgados por la CVC, el 30 de diciembre de 2016. Uno es el permiso de ocupación de cauce y aprobación de obras hidráulicas en el río Lili.



El otro permiso es el de la intervención forestal y ambiental que implica el retiro de 238 árboles aislados. Estos están ubicados en la carrera 99 entre calles 25 y 42, y en la calle 42 entre calles 99 y 102. Así mismo, se intervendrán siete manchas boscosas (63.326 metros cuadrados o seis hectáreas y 330 metros cuadrados).



La CVC estableció como obligación a Metrocali, la restauración de 27,5 hectáreas. La entidad indicó que la intervención es de 3 hectáreas y que, por lo tanto, la restauración sería mayor. Pero, miembros de la comunidad temen que esa intervención sea crítica para el mismo humedal.

CALI