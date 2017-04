Curas se defenderán solos en caso de pederastia

SUM: La Arquidiócesis de Cali aplica una circular que exime a la Iglesia

de responder por los abusos contra menores cometidos por sacerdotes.

Un documento dictado por la Iglesia católica, que fue asumido por la Arquidiócesis de Cali y en el cual los sacerdotes firman y asumen la responsabilidad personal en casos de delitos, abrió una nueva polémica.



Esa circular, inscrita en el decreto arquidiocesano para la Protección de Menores de marzo del 2014, incluye una cláusula según la cual los sacerdotes serán los únicos responsables. El documento dice que la responsabilidad “recae exclusivamente en mi persona y no en la Arquidiócesis de Cali o en la entidad eclesiástica en la que presto mis servicios. Asumo por tanto mi responsabilidad ante los hechos que pudieran imputárseme por el incumplimiento de estas directivas, así como las funciones civiles y canónicas”.



El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia y actual arzobispo de la Arquidiócesis de Tunja, monseñor Luis Augusto Castro, dijo que esta circular se redactó y se presentó nacionalmente, pero que cada diócesis decide si la acepta o no. “No es una orden, es una sugerencia; porque cada diócesis tiene su autonomía, y eso se respeta”.



Hasta ahora, la Arquidiócesis de Cali no se ha pronunciado. De acuerdo con algunos sacerdotes en la capital vallecaucana, esta disposición no es nueva.



El documento ha suscitado controversia. Según el abogado Élmer Montaña,esa carta pretende hacerle trampa a la ley y pasar por alto la jurisprudencia de las cortes. En su opinión, esto sería como si el Estado les hiciera firmar a policías y soldados un documento para evadir responsabilidad en caso de algún delito.



El pronunciamiento revivió el debate que este año se desató con respecto al cura William Mazo, quien paga una condena por el abuso de dos niños en el oriente de Cali, cuando se quedaron en la casa cural en un barrio del Distrito de Aguablanca.

Montaña es el abogado que defiende a los menores que fueron víctimas de abuso por parte del sacerdote Mazo.



“Se han malinterpretado la naturaleza y finalidad del documento. Se trata, simplemente, de una cláusula de conocimiento en la cual el sacerdote afirma haber sido informado de la política de protección de menores vigente en su diócesis y se compromete a observar todas las normas y directrices de comportamiento establecidas en esas normas. El documento no tiene ninguna otra finalidad”, afirmó monseñor Pedro Mercado, presidente del Tribunal Eclesiástico de Bogotá y secretario adjunto del Episcopado. Además, recalca que “la Iglesia ha sido la primera institución colombiana en dotarse de una política integral de protección de menores”.



EL TIEMPO