Cultivadores de coca protagonizan disturbios en afueras de Tumaco

Cerca de 300 cultivadores de coca que protestan por la erradicación de cultivos de uso ilícito protagonizaron graves disturbios en la mañana de este jueves en zona rural del municipio de Tumaco (Nariño). Los incidentes se registran a pocas horas de la visita del nuevo vicepresidente, el general (r) Óscar Naranjo.

El hecho se registra entre los corregimientos de Llorente y La Guayacana, en la vía que de Tumaco conduce a Pasto. Según un primer reporte de las autoridades hay por lo menos tres vehículos incinerados, dos de ellos son buses de servicio público.



"Me reportan que hay varios buses que están atravesados en la vía, hay dos de la empresa Cootranar que fueron incediados", informó el secretario de Gobierno de Nariño, Edgar Insandará, quien dijo que la protesta obedece a que la erradicación de cultivos ilícitos en la zona continúa, "solo que se está realizando en zona ciento por ciento industrial, no están erradicando a pequeños productores", aclaró.



Según el funcionario la Policía Nacional viene adelantando la erradicación en grandes extensiones de tierra, no sobre donde están los pequeños productores, "es absurda la posición cuando ellos saben que a los pequeños productores no se los está tocando para nada", dijo Insandará.



Uniformados del Esmad de la Policía tratan de dispersar a los campesinos, mientras que una comisión de derechos humanos de la Gobernación de Nariño se desplazó al lugar para verificar la situación.