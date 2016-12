En Cali recomiendan cuidar a las mascotas en las fiestas de fin de año

Las mascotas son un miembro más de las familias y, en estas fiestas de Navidad y fin de año, hay que tener un cuidado especial con ellas.

El mayor problema es el generado por la pólvora, ya que el fuerte sonido causado por esta los estresa y provoca que huyan de sus hogares o que padezcan quebrantos en su salud.

“En esta época, es muy importante, para garantizar el bienestar de los animales de compañía como perros y gatos, que las personas les pongan un collar con su número donde lo puedan ubicar, con el nombre del animal, además de un número celular o un teléfono en caso de que los animales huyan. Pasa mucho que con la pólvora los perros y los gatos huyen y después les cuesta trabajo encontrar su hogar”, señaló Andrés Vélez, asesor de Bienestar Animal de Cali.

Lida Ramírez, de la organización Sentir Animal, explicó también que durante esta época es cuando más se extravían animales en la ciudad y pidió mayor atención sobre las mascotas.

“Hay muchos animales perdidos. Lo mejor es encerrarlos un rato y tenerlos tranquilos cuando hay tanta pólvora. Además llegan visitas a los hogares, gente que no es de la casa, abren la puerta y allí es cuando se pierden los animales”, explicó.

Un elemento que puede ser usado para mejorar el bienestar de las mascotas durante estas fiestas son medicamentos tranquilizantes. “Sin embargo, este debe ser formulado por un veterinario siempre”, señaló Lida Ramírez, de Sentir Animal.

Las familias también emprenden viajes por esta época y las mascotas, en muchas oportunidades, deben quedarse en la casa. Ante esta situación, lo recomendable una vez más es no dejarlos solos. En el caso de los perros, lo más recomendable es dejarlos en una guardería.

“Ellos no pueden permanecer mucho tiempo solos, porque ellos son animales muy sociales y eventualmente se van a angustiar. Ellos necesitan que los saquen a pasear y que estén con ellos”, dijo Vélez. En cuanto al cuidado de los gatos, recomendó: “Es importante no sacarlos de su ambiente, porque los gatos se estresan cuando no están en su ambiente, debido a que son muy territoriales”.

A su vez, Lida Ramírez recomendó que se puede pedir a una persona cercana que sirva de guardería o visite a los animales, perros y gatos, en las casas. “Es mejor buscar una guardería o una persona cercana, que les pueda hacer la guardería”, explicó. Se trata de que los amigos que hagan la guardería garanticen que estén seguros, alimentados y en buenas condiciones.

CALI