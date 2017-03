Cuatro mujeres mueren violentamente en el Valle

Durante el pasado puente festivo se registraron las muertes de cinco mujeres. Por uno de los casos hay un detenido.

La familia de Dayana Yaizuri Valencia, de 18 años, no sale del dolor de la partida de una joven que era alegre, sensible y feliz en su casa.



Fue en la tarde del sábado cuando ella salió de su casa del barrio Poblado Campestre, en Candelaria, cerca de Cali, con destino al barrio caleño Floralia, donde se encontraría con una amiga.



Pero hacia las 5:40 de la madrugada del domingo la joven apareció muerta, al parecer con tres heridas de bala, en la carrera 10 con calle 9 del barrio Uribe Uribe de Yumbo.



Una patrulla de la Policía llegó al ser alertada sobre detonaciones de arma de fuego. En el seguimiento se llegó a una casa donde encontraron una zapatilla roja y manchas que serían de sangre. En ese momento un joven las estaría lavando,



El mayor Javier Alberto Duarte, comandante de la Policía Yumbo, dijo que se detuvo a un joven, de 20 años.



Dayana, huérfana de madre, estaba al cuidado de sus hermanas. Había estudiado en un colegio en Cali y trabajó unas semanas en una empresa en Yumbo.

Diana Marcela Lucumí, de 22 años, fue asesinada en Calimío Norte, cerca del jarillón del río Cauca. Foto: Archivo particular

A las 2:40 de la madrugada del domingo se presentó otro homicidio. Fue en el barrio Calimío Norte, en la calle 84 con carrera 1A10Bis.



De acuerdo con la Policía Metropolitana, a esa hora Diana Marcela Lucumí Mina, de 22 años, fue herida a bala y murió en el sitio de los hechos, cerca del jarillón del río Cauca.



La joven, madre de dos niños, que fue reubicada del jarillón de Petecuy y residía en Llano Verde, trabajaba en una empresa de plásticos.



La noche de su muerte habría estado en una fiesta pero no se conocen detalles sobre los móviles ni autores del ataque.



A las 3:30 de la madrugada del lunes festivo la Policía reportó la tercera muerte de mujeres. Maritza Collazos Perafán, de 54 años, fue llevada a esa hora a una clínica del sur de Cali pero los esfuerzos médicos resultaron vanos.



La mujer presentaba trauma craneoencefálico que le fue causado cuando se encontraba en una residencia de la carrera 116 con calle 11 del barrio Ciudad Jardín. Hasta ahora no se ha precisado la identidad de quien la agredió ni los móviles y circunstancias del caso.



En el área urbana de Palmira, donde no se registraron homicidios durante las últimas dos semanas, fue atacada a bala Marisol Ospina Palacios el domingo en el barrio Zamorano.



Ospina, adminitradora de una estación de servicio, se desplazaba en una motocicleta, de placa FUN48D, cuando recibió un impacto en el rostro y murió.



La primera versión indica que le disparó el ocupante de otra motocicleta, pero no hay datos precisos.