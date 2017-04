Padre e hijo fueron asesinados en el centro de Cali

La Policía Metropolitana buscaba información para clarificar los móviles y procedencia de los autores del caso en el barrio Obrero. En el San Bosco se registraron las muertes de dos personas, entre ellas una adolescente, en días Santos.

Las detonaciones que en medio de una intensa lluvia escucharon residentes en el barrio Obrero, en el centro de Cali, llevaron a dar aviso a la Policía.



Los tiros fueron hacia las 2:40. Al llegar los policías a una casa en la calle 22 con carrera octava hallaron un cuadro de violencia.

El subcomandante de la Policía en Cali, coronel Henry Jiménez informó que en el inmueble fueron hallados dos cadáveres y dos personas heridas, remitidas a un centro médico.



Las víctimas fueron identificadas como Antonio L. Coral, de 54 años, y su hijo Édgar Antonio (28).



El oficial expresó que en el sitio fueron halladas una pistola 9 milímetros y un revólver, además de partes de armas de largo alcance.



Agregó que en otro sitio de Cali fueron ubicadas dos personas a las que se les incautó un arma 9 milímetros. Se investiga su posible relación con el hecho.

Violencia en San Bosco

El primer caso fue reportado hacia las 9:40 de la noche del jueves en el barrio San Bosco, sector céntrico de la capital del Valle.



La Policía Metropolitana informó que en la calle 12 con carrera 13 fue herida a bala una mujer, de unos 30 años. Ella fue llevada hasta urgencias del hospital Universitario del Valle (HUV).



Pero anoche se informó que sería una menor de edad que estaría ausente de su vivienda en los últimos años.



La víctima no portaba documentos y su cadáver fue llevado a la morgue del Instituto de Medicina Legal, donde se practicaron las diligencias forenses y se espera su plena identificación.



No se entregaron detalles de las circunstancias o el origen de quienes dispararon contra la mujer.



Colectivos mantienen su voz de protesta por los feminicidios y otros hechos violentos contra mujeres.



El Viernes, a las 6:30 de la tarde, un hombre fue herido a cuchillo en la calle 7 con carrera 10 de Sam Bosco. La Policía dice que lo llevaron al hospital Universitario pero murió en la sala de urgencias.



El reporte indica que se trata de un hombre, de unos 30 años, que no portaba documentos. No se conocen los móviles ni los agresores.



A las 10:20 de la noche del jueves se produjo otro homicidio. De acuerdo con la Policía, fue en la carrera 28E6 con calle 82 del barrio Mojica.



Allí desconocidos balearon a Jhon Brandon Espinoza Lucumí, de 18 años, quien murió en la sala de urgencias del hospital Carlos Holmes Trujillo.



No se conocen hasta ahora la procedencia ni móviles de quienes cometieron el homicidio.



Mientras que en la carrera 12 con calle 73 del barrio Andrés Sanín, oriente de Cali, fue baleado Arvey Riascos Angulo, de 35 años. Su muerte sobrevino en el hospital Joaquín Paz Borrero.



La Policía señala que no se han determinado los autores ni los móviles del homicidio.