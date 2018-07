4 detenidos serán sentenciados por rapto de Paula Nicole en Nariño

Tres años y casi siete meses después de la desaparición y rapto de la pequeña Paula Nicole Palacios Narváez, en zona rural de Buesaco, en Nariño, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto decidió que cuatro capturados recibirán sentencia el próximo 10 de agosto.

El 9 de noviembre del año pasado, el mismo Juzgado Primero Penal fijó una pena de 42 años y seis meses (510 meses de prisión) contra José Germán Paguatian Insandará, de 39 años, que pese a recibir la pena más alta como uno de los coautores de este hecho, se declaró inocente en ese entonces.

El 9 de noviembre del año pasado, el mismo Juzgado Primero Penal fijó una pena de 42 años y seis meses (510 meses de prisión) contra José Germán Paguatian Insandará

Ahora, el Juzgado señaló que Blanca Digna López López, Erwin David Quintero Martínez, Jesús Fernando López Bolaños y Luis Antonio López Ojeda también son coautores de esta desaparición de la pequeña del seno de una familia campesina y humilde de la vereda San Antonio de Padua. No obstante, estos capturados mantienen su posición y su declaración de ser inocentes.



Esta nueva decisión judicial determinó, además, absolver por el mismo caso a Fabio Iván Insandará Narváez, por no encontrar evidencias que lo responsabilicen de participar en los hechos. Hay otra mujer que fue capturada en estos tres años, pero hasta ahora no se ha emitido una nueva medida en su contra.



De acuerdo con el proceso, Paguatian Insandará habría visto a la capturada Blanca Digna López en la entrada del colegio de la niña, quien ese 28 de diciembre de 2014 tenía 5 años. Según la investigación, la detenida le habría hecho señas para que él la ayudara a meter a la pequeña por la fuerza en la camioneta, en la cual se habría cometido de delito de desaparición forzada agravada.



Una testigo ha sido clave en toda la investigación, quien denunció amenazas contra su vida. La señora aseguró a la justicia haber visto esta camioneta y a las personas que raptaron a la niña.



Quince días después de la desaparición de la menor, tras enterarse por medio de las noticias de lo ocurrido, la testigo elaboró el retrato hablado del hombre que llevaba en sus brazos a Paula Nicole en el vehículo. Se trataba del condenado Paguatian Insandará.

“He tenido amenazas, pero hasta el momento no he recibido ningún apoyo de las autoridades. Me dicen que si sigo hablando, el primero en irse será mi hijo”, advirtió la testigo, que ha participado en las cuatro audiencias públicas que se realizaron en el transcurso de 2017.



Así mismo, la investigación también da cuenta de que los secuestradores entregaron a la menor a una banda criminal en Cali, en el Valle del Cauca y, posteriormente, la transportaron hacia Ecuador. En un comienzo se planteó la posibilidad de que había sido vendida por entre 50 y 60 millones de pesos para entregarla a una red de traficantes de órganos.

Los secuestradores entregaron a la menor a una banda criminal en Cali, en el Valle del Cauca y, posteriormente, la transportaron hacia Ecuador

El mismo proceso arroja que esta banda de Cali se llevó a la niña por la vía a Pasisara y Cimarrones, en Nariño, para luego salir a la Panamericana, con el fin de llevarla al vecino país.



“¿Por qué ha pasado tanto tiempo, hay personas condenadas pero no se sabe nada de la niña?”, pregunta Elizabeth Narváez, la madre de Paula Nicole. “Si son culpables que digan dónde tienen a la niña porque se van a cumplir cuatro años y de ella no sabemos absolutamente nada”, suplicó. “Que digan si está viva o muerta”.



Lo cierto es que, según el proceso en contra del primer condenado, este confesó que de la niña no volvió a saber nada cuando la dio a la banda. En una declaración, Paguatian Insandará dice que no sabe si la menor aún vive.



“Nosotros siempre le hemos pedido a Dios que se conozca la verdad para acabar con esta incertidumbre y si ellos tienen que ver con la desaparición que hablen y digan qué hicieron con la niña”, indicó la madre. “Yo no puedo juzgar a nadie. Solo quiero que digan si está viva o está muerta”, fue el clamor de la madre en su casa en el área rural de Buesaco. Doña Elizabeth sigue con la esperanza de que pueda volver a ver su hija, quien el próximo 30 de septiembre cumplirá 9 años para celebrarlos como antes, en medio del cariño de su familia.

Solo quiero que digan si está viva o está muerta

MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO