Cruzada por abuela y sus 12 nietos en Buenaventura

A la casa de doña Isolina Castro llegó el subintendente de Policía Alexánder Ruiz, quien acompañado por otros uniformados en el sector Muro Yusti, donde las necesidades es lo que más abunda por esa zona humilde del puerto de Buenaventura.

Allí, el oficial comprobó que doña Isolina, quien no puede caminar aquejada por dolencias, tiene bajo su cuidado 12 nietos. Sus madres no viven con ellos por la precaria situación económica, pero la señora señala que la comida suele faltar en este hogar.



]Uno de los niños de 4 años conmovió al intendente, quien luego de conocer la historia de los pequeños y viendo que, además de no tener comida, decidió llevarles ayuda. No solo con alimentos, también con ropa para los niños y la señora, pero sobre todo, con una lavadora para que esta adulta mayor no tenga más inconvenientes.



. "El niño llamó la atención por el carisma que tiene. Al verle la humildad decidimos llegar a su núcleo familiar, donde notamos las carencias y necesidades que tenían", dijo el policía Ruiz.



Así mismo, los uniformados reunieron dinero y compraron camas para los nietos de doña Isolina porque compartían un colchón en el suelo.



"No podía ni lavar y me trajeron la lavadora. También me han ayudado con remesa", dijo la señora agradecida.



Pero ahora hay una nueva cruzada. La Policía empezó una campaña ciudadana para mejorar la casa de doña Isolina, pues es una vivienda que no resistiría los embates de la época invernal que ya se siente en Buenaventura por estos días.



