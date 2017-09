El crimen de la mujer señalada de estafa en serie con carros

Hace cuatro años se anunció que Carmen Elisa Velasco Castellanos había sido sentenciada por más de medio centenar de estafas con vehículos, pero el martes, temprano, en una calle de Cali, un sicario se le acercó y acabó con su vida.



La sentencia del Juzgado Segundo Penal Municipal de Descongestión era de 15 años. Sin embargo, ella estaba en libertad desde el 2015.

El asesinato ocurrió pasadas las 7:00 de la mañana del martes cuando Velasco Castellanos, de 41 años, se encontraba en la calle 12 con carrera 21, del céntrico barrio Junín, en Cali.



De acuerdo con la Policía Metropolitana, un hombre que usaba chaqueta negra y que no se despojó de su casco, le disparó a corta distancia. El agresor huyo presuntamente con otro hombre en una motocicleta



Nacida en noviembre de 1973, en la mañana del martes, tras el ataque, con una herida de bala en la cabeza, fue llevada hasta urgencias del hospital San Juan de Dios, donde minutos después se reportó su muerte. En principio no fue identificada pero más tarde fue reconocida plenamente.



La Policía dice que hasta ahora no se ha determinado la procedencia ni móviles de ese ataque de pistoleros.



El 24 de junio de 2011 el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía detuvo a Velasco Castellanos al lado de su compañero permanente, tras ser elevadas denuncias por estafa. Las autoridades hablaron, entonces, de la 'reina de la estafa', aunque la pareja insistió en que no tenían dinero ni bienes.



De acuerdo con esas investigaciones, el sistema de la pareja consistiría en comprar y vender automóviles, especialmente taxis, e incumplir la entrega.



Ofrecían facilidades: cuotas iniciales de entre cinco y 15 millones, listos para trabajar y cuotas módicas. Los vehículos nunca aparecían ni se devolvía la plata.



Las autoridades recibieron denuncias de casos registrados durante dos años y la mujer tendrían más de 30 anotaciones. Ella le dijo a la Fiscalía que mucha gente la estaba persiguiendo.



La sentencia del Juzgado Segundo Penal Municipal de Descongestión se registró el 23 de enero de 2013. La providencia fijaba 15 años y siete meses por estafas en compraventa de vehículos.



La mujer habría recuperado su libertad, al parecer, con apelaciones. Otra versión dice que estaba ya libre de responsabilidades.



El Instituto Nacional Penitenciaria (Inpec) precisó que salió en libertad el 16 de julio de 2015, menos de dos años después de su sentencia.



Por un tiempo se habría ausentado de la ciudad.



Administradora de empresas, según se indicó, a su regreso a la ciudad, se hallaba vinculada a una entidad financiera.



La muerte la sorprendió a las 7:00 de la mañana, cuando al parecer esperaba un vehículo.



