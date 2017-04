Cortuluá y Nacional sí jugarán en el Pascual

El partido de Cortuluá y Atlético Nacional se jugará en el estadio Pascual Guerrero, determinó ayer la Comisión Local de Fútbol de Cali.#

A mediados de semana se agitó una controversia cuando Barón Rojo Sur publicó que no se responsabilizaba de lo que ocurriera ante ese juego.



La Dimayor rechazó ese planteamiento, mien tras que la Policía le pidió al Alcalde considerar el no prestar el escenario. Ayer, en sesión extraordinaria, la Comisión de Fútbol respaldó por unanimidad el partido para el sábado 6 de mayo en el Pascual.



Barón Rojo señaló que está de acuerdo en que la seguridad no está a su cargo, pero que no hay igualdad cuando no les permiten a sus barras entrar a estadios de otras ciudades y que recientemente no se autorizó que América jugará con Atlético Huila en Armenia.