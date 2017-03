Corte Suprema confirma condena por secuestro de diputados del Valle

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó este lunes la condena de 45 años para Orlando Burbano Gómez; de 35 años a Ciro Antonio Escalante Jaimes; y de 10 años a Yenny Suleidi Córdoba Muñoz por el secuestro de 12 diputados del Valle perpetrado el 11 de abril de 2002.



El 27 de junio de 2014 el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali dictó la sentencia que fue ratificada por el Tribunal Superior de Cali el 27 de junio de 2016.



La defensa de los guerrilleros interpuso recurso de casación ante la Corte Suprema, con argumentos que no se habían practicado pruebas favorables a los procesados y que el proceso ya había prescrito.

La Corte inadmitió el recurso porque la demanda no tenía los requisitos mínimos para ser estudiada.



La Sala Penal precisó que el delito de toma de rehenes por el que fueron condenados no estaba prescrito por tiempo transcurrido.



En la providencia establece que “la ejecución de esa conducta se extendió hasta el 18 de junio de 2007 respecto de los 11 diputados muertos y hasta el 5 de febrero de 2009 en relación con el que sobrevivió. Si la ejecutoria de la acusación se produjo el 25 de julio de 2012, significa que para entonces transcurrieron no más de 5 y 3 años, respectivamente, lapsos muy inferiores a los 20 años que, de acuerdo con el inciso primero del artículo 83 del Código Penal, dan lugar a la prescripción de la acción penal, como quiera que el máximo de la pena previsto para dicha conducta punible es de 30 años, conforme a lo establecido en el artículo 148 del Código Penal”.

La historia

En la mañana del 11 de abril de 2002, un grupo de uniformados, a nombre de un Batallón del Ejército entró al Palacio de San Francisco, sede de la Asamblea del Valle, en el centro de Cali.



Allí empezaron a conducir hasta un bus a los entonces diputados del Valle por un supuesto riesgo de atentado.



En un baño del Palacio, uno de los guerrilleros dio muerte al subintendente de la Policía Nacional Carlos Alberto Cendales Zúñiga, quien habría comprendido que se trataba de un asalto subversivo, por lo que sufrió 11 heridas con arma corto-punzante y dos con arma de fuego.

Homenajes a diputados muertos en cautiverio de las Farc. Foto: Archivo

En el proceso se menciona que Escalante Jaimes hizo parte de los guerrilleros que entraron en la Asamblea y dieron muerte al subintendente Cendales Zúñiga.



Burbano Gómez fue procesado por tomar parte en el secuestro y tener la función de carcelero de los diputados; Yenny Suleidi Córdoba Muñoz atendió tareas de cocina en el campamento donde permanecieron los cautivos.



CALI