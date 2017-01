Freno obra del Corredor Verde por falta de interventor

Poco avance perciben los vecinos del Corredor Verde, sobre las obras que fueron adjudicadas desde agosto y octubre del 2015, y que aún no culminan.

“Esa obra quedaron de entregarla en diciembre (del año pasado) y no va ni siquiera en el 50 por ciento”, afirma Gustavo Corrales, presidente de la Asociación de Ediles de Cali y secretario de la Junta Administradora Local (JAL) de la Comuna 7.

Según el líder Corrales, el año pasado a través de la JAL se convocó al contratista y a la Administración para que informaran sobre los retrasos de la obra, pero no fue posible realizar una reunión.

“Vamos a volver a invitarlos para que nos expliquen qué ha pasado. Un tema que preocupa es que cuando nos socializaron por primera vez las obras dijeron que el proyecto iba por el carril aledaño a la base aérea y ahora hicieron cambios y de la 34 a la 26 van a pasar el corredor al carril del centro”, manifestó Corrales.

El proyecto, que se ejecuta sobre la carrera 8 entre las calles 26 y 70, busca generar espacio público para peatones, tendrá ciclorrutas y zonas verdes que apuestan a mejorar el entorno.

Sin embargo, comerciantes de la zona también se quejan porque el cierre de las vías ha perjudicado sus negocios.

“A cada rato hay trancones, porque se presentan accidentes, entonces la gente tiene que meterse a andar al barrio cuando pasa alguna cosa y eso hace que se genere congestión. Pensamos que para hacer un parque lo podían hacer en otro lado sin perjudicar la movilidad”, se queja Jaime Marulanda, del barrio El Troncal.

El Secretario de Infraestructura, sin embargo, había hablado el año pasado de imprevistos en redes de servicios públicos y negó cambios en los diseños.

En concurso escogerán a nuevo interventor

En octubre pasado, la Secretaría de Infraestructura Vial reportó que imprevistos con redes de servicios públicos y algunos ajustes de diseños en el desarrollo de la vía generaron los retrasos de la obra. Sin embargo, el director de la dependencia, Gustavo Jaramillo, descartó cambios en diseños como el mencionado por el líder de la JAL de la Comuna 7.

El funcionario aseguró que actualmente en el tramo de la calle 26 y 44 la obra avanza según el cronograma y “se espera terminar en su totalidad en este primer semestre”, pero en el tramo de la calle 44 a la 70 tendrá otro retraso debido a que el interventor no renovó contrato. “Tuvimos que suspender la obra el 1° de enero y montaremos un concurso de méritos para nombrar nuevo interventor. Él (interventor) tiene argumentos jurídicos que esgrimió, pero manifestó que no quería seguir con la obra y como el contrato se le venció el 31 de diciembre no lo quiso prorrogar”, explicó.

Ajustes en cronograma

El secretario de Infraestructura Vial, Gustavo Jaramillo, indicó que la entrega del tramo del Corredor Verde que no tiene interventoría se dilataría hasta el segundo semestre. “Nos toca reestructurar el cronograma, reagendar todo y aproximadamente quedan cuatro meses de obra, que se contarían a partir del momento en que adjudiquemos un nuevo interventor”, precisó Jaramillo.

Asimismo, indicó que además de las obras que se ejecutan, para este año se piensa avanzar en el tra

mo 5 del Corredor Verde, que va sobre la vía Cali – Jamundí. “Va desde la megaobra de la 100 con 25 hasta la 125 con Cali – Jamundí, es todo lo que corresponde a la ampliación de la Cali – Jamundí. Este año se iniciaría la obra”, añadió Jaramillo.