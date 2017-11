Bloqueos indígenas frenan el sur del país

El sueño del venezolano René Ángel Pérez de mejores oportunidades en el Perú quedó frenado a su paso por el Cauca.

René salió de su país ante la difícil situación y este jueves era uno de los centenares de viajeros inmovilizados en el sector de Villarrica, ante las protestas indígenas, que bloquearon 8 sitios de la vía Panamericana, que comunica el centro con el sur del país.



La fila de camiones y vehículos particulares alcanzaba unos dos kilómetros.

La situación era tal que, debido a los bloqueos, una comisión del Gobierno Nacional integrada por los ministros de Agricultura y Medio Ambiente, Juan Guillermo Zuluaga y Luis Gilberto Murillo Urrutia; los viceministros del Interior y Salud, Luis Ernesto Gómez y Luis Fernando Correa, no había podido ingresar a Monterilla para dialogar con los indígenas.



Estas comunidades le piden al Gobierno que cumpla acuerdos firmados en 1999, en los que les prometieron tierras, mejor atención de salud y programas de sustitución de cultivos ilícitos.



La situación era tensa y se habían presentado varios hechos de violencia. El periodista Gustavo Molina, de un canal del Cauca, fue atacado por presuntos indígenas, situación que fue rechazada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), que en un comunicado expuso que se investigarán los hechos.



El gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo Hurtado, expresó su rechazo a los hechos violentos en la Panamericana, como el uso de explosivos, agresiones a los medios de comunicación y una ambulancia de salud.



“Que la cordura y el entendimiento permitan reanudar los diálogos con el Gobierno Nacional –dijo–. Exhortamos a las autoridades, guardia y comunidad indígena para que no sean las vías de hecho las que marquen el derrotero. Queremos que se restablezca la libre movilidad por la Panamericana”.



En el Valle, los indígenas se han concentrado en el sector de La Delfina, a unos 40 kilómetros de la entrada a Buenaventura y hacen bloqueos intermitentes. El martes, utilizando bombas molotov, encapuchados incendiaron una tractomula.



Según se indicó, unos 4.500 vehículos han pasado en ambos sentidos mediante el sistema de caravanas, con apoyo de la Policía de Carreteras y del Esmad.



La Cámara de Comercio de Buenaventura, gremios y autoridades piden no afectar la movilidad y tener en cuenta el impacto para la economía local.



POPAYÁN y CALI