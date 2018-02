Continua la magia de las aves este fin de semana en Unicentro Cali

22 de febrero 2018 , 08:20 a.m.

22 de febrero 2018 , 08:20 a.m.

La agenda cultural del centro comercial tendrá varias novedades para este fin de semana. Además de tener sus acostumbradas clases de Yoga, zumba y terraza musical, el centro comercial impulsara el día sábado una salida pedagógica como motivo de la feria internacional de aves, la 'Colombia Birdfair 2018' que continua sus actividades en el centro comercial.

Las actividades de la ciudadela del sur empezaron el pasado martes 20 con las acostumbradas clases de Aero yoga, en la torre de estacionamiento del tercer piso.



El día de hoy los caleños disfrutaran de la clase de Zumba, junto con la instructora Angie Villalba, en la fuente el oasis a partir de las 7:00 p.m..



Las actividades continuaran con la presencia de una galería especializada de aves, procedente de la feria de aves 'Colombia BirdFair 2018', presentada por el artista Jaime Herrera en el pasillo 4. Esta se podrá apreciar hasta el 28 de Febrero.



Para el sábado uno de los eventos principales del fin de semana, es una salida pedagógica para los niños a la reserva Alejandria, en el Kilometro 18, en donde descubrirán el mágico mundo de las aves. La hora de salida es a partir de las 8:00 a.m. en el punto de encuentro del Oasis.



La música será la compañía perfecta para disfrutar en familia de una amplia oferta gastronómica. La cita es de 1:30 p.m. a 2:30 p.m. en la Plazoleta de comidas del pasillo 5. Además se contara con un taller de pintura, a partir de las 4:00 p.m. en el pasillo 4



El domingo 25 habrá clase de Yoga a las 9:00 a.m. con el instructor Jorge Herrera en la plazoleta de comidas Pasoancho 1. luego se continuara con la sagrada eucaristía a las 11:00 a.m. en la fuente el Oasis. Ya en la tarde la ciudadela organizara un taller de origami, en donde los niños se podrán divertir haciendo esculturas de papel, a partir de las 4:00 p.m. en el pasillo 4.





CALI