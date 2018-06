Construirán 3 pabellones en cárcel de Cali para acabar hacinamiento

A pesar de que el terreno sobre el que fue construida es equivalente al tamaño de casi 10 canchas profesionales de fútbol, la cárcel Villahermosa de Cali, es hoy uno de los es uno de los 23 establecimientos penitenciarios de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo, con el mayor hacinamiento de esta zona del país.

Para afrontar esta problemática, tras una reunión entre el viceministro de Justicia, Carlos Medina; la gobernadora Dilian Francisca Toro y el alcalde Maurice Armitage, se decidió realizar la construcción de tres pabellones en un terreno adentro del mismo penal, para empezar a descongestionar la cárcel.

El director de la regional Occidente del Inpec, Harvey Mosquera. Foto: Carolina Bohórquez. EL TIEMPO

El director regional del Inpec, Harvey Mosquera, habló con EL TIEMPO sobre este desafío, teniendo en cuenta que se espera que el nuevo Gobierno con el presidente electo, Iván Duque, continúe con este compromiso con la ciudad, pues el hacinamiento en este centro carcelario se remonta a décadas atrás e inclusive, a buena parte de la segunda mitad del siglo pasado.

¿En qué porcentaje hay congestión en estos penales?



El hacinamiento en la regional Occidente es del 56,7 por ciento y eso es un porcentaje considerable si se tiene en cuenta que la capacidad instalada de las 23 cárceles es de 14.895 cupos, pero hoy tenemos recluidas a 23.334 personas privadas de la libertad.



¿Cuáles cárceles están más críticas en cuanto a hacinamiento?



Yo diría que de manera gravosa, tenemos un hacinamiento en algunos establecimientos de la regional que desbordan el promedio nacional.

Cali encabeza ese listado...



En Cali, por ejemplo, tenemos un hacinamiento del 188 por ciento.



¿Cuántos internos tiene?



Tiene una capacidad para 2.046 personas privadas de la libertad.



¿Y cuántos hay hoy?



Hay 5.891.



¿Cuántos son sindicados y cuántos, condenados?



Esta población se compone de 2.974 sindicados y 2.917 condenados. Esto significa

que el ente territorial, en este caso, la Administración de Cali es responsable de la custodia, vigilancia y cuidados de las condición de los sindicados. Son responsabilidad de los entes territoriales en el país. Si la Administración municipal de Cali se hiciera cargo de los sindicados, que son su competencia, nosotros en el Inpec no tendríamos hacinamiento.

Además de las cárceles, hay sindicados en las estaciones de Policía. ¿Cuántos hay y son investigados por cuáles delitos?



Más o menos, 370. Un promedio de 18 por cada estación y son 20 en Cali.



¿Y los delitos?



Nosotros como Inpec no estamos a su cargo, porque son sindicados. Le compete al ente territorial. En las estaciones hay sindicados. Cuando son condenados, hacemos traslados a otras cárceles.



¿Cuáles son esas acciones que usted considera debe tomar el ente territorial frente a los sindicados de Cali?



Hay leyes que señalan la custodia y vigilancia de los privados de la libertad en condición de sindiciados para garantizar su custodia y vigilancia.



¿Pero qué debería hacer la Alcaldía de Cali y los otros entes territoriales con respecto a los sindicados?



Un ejemplo es el proyecto de construir tres pabellones para unos 1.200 sindicados en la cárcel de Cali. También hacer convenios que garanticen la manutención, cuidado y vigilancia en los establecimientos carcelarios.



¿El Inpec y usted han hecho estas propuestas al Alcalde Armitage?



Si le ha propuesto eso al Alcalde. Nos hemos reunido constantamente. Hay unos consejos de seguimiento y hemos manifestado a la Alcaldía que intervenga.



¿Por qué hasta ahora se habla de construir los tres pabellones, si se tiene en cuenta que en la misma cárcel hay un terreno para aprovecharlo, y que la Personería y la Defensoría llevan años cuestionando el hacinamiento en Villahermosa. ¿Por qué

antes no se hizo una propuesta de este tipo?



Quizás porque infortunadamente hacer pabellones no es uno de los elementos que tenga réditos políticos.



¿Cuántos reclusos hay por cada celda en Cali?



Si la capacidad instalada es para 2.046 cupos, hoy donde tenemos 5.891 internos, significa que donde debería estar una persona hay tres.



¿Cómo va lo del convenio marco para construir los tres pabellones?



Con este convenio marco pretendemos que entes territoriales y nacionales sumen recursos.



El anuncio se dio en un momento de culminación del actual Gobierno para entrar en un nuevo período con el presidente electo, Iván Duque.



El convenio marco ya está formulado. No se ha suscrito porque estabámos en ley de garantías (restricción en el país para firma convenios que generen recursos públicos). Esperamos firmarlo en no más de 15 días.



¿Con el nuevo Gobierno no se corre riesgo de que el compromiso se diluya?



El convenio marco es una suma de voluntades. No tiene reversa.



La cárcel ocupa 97. 607 metros cuadrados y el terreno que se utilizará para construir los pabellones tiene 25.000 metros cuadrados. ¿Cuánto cuesta toda la inversión en estos tres pabellones?



Un solo pabellón cuesta unos 17.000 millones de pesos, porque no es solo la celda como dormitorio, sino áreas para resocialización y otras para las visitas íntimas. El costo de los tres pabellones es de unos 51.000 millones de pesos.



¿Qué otras medidas se han tomado en Cali?



Hace un mes se hizo el traslado de 350 internos a cárceles de Popayán, Palmira, Buga, Cartago, Tuluá. El año pasado había más de 6.000 en la cárcel de Cali.



¿Pero no es trasladar el hacinamiento a otras cárceles también hacinadas?



Nos toca redistribuir para ajustar un poco las cargas. Tuluá tiene hacinamiento del 138 por ciento. Pasto, 154; Túquerres, 123; y Tumaco, 115 todos en Nariño porque el fenómeno de la delincuencia se ha trasladado a ese departamento, en gran medida por el narcotráfico.



