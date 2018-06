Construcción de tres carriles en la Cañasgordas empezará con cobros

En agosto próximo se deberá empezar la construcción de la nueva calzada en la avenida Cañasgordas con tres carriles y un sendero para el tránsito de bicicletas, en el tramo entre Cali y Jamundí.

Pero una vez estos trabajos arranquen, en ese mismo mes, también arrancará el cobro por valorización a entre 13.000 y 15.000 propietarios de predios, repartidos en esa zona del sur de la capital vallecaucana y una buena parte de Jamundí, porque serían los beneficiarios directos de este proyecto por estar más cercanos geográficamente, de acuerdo con la Gobernación.



Según el subsecretario de Valorización del Valle del Cauca, Luis Enrique Ruiz, toda esta ampliación a tres carriles se hará primero construyendo una calzada nueva en un lapso de 16 meses a partir de agosto de este año.

Otro de los diseños de cómo sería la obra. Foto: Valorización del Valle

Para el 2020, la Gobernación, bajo el mandato de Dilian Francisca Toro, dejará planeada la rehabilitación y la mejora de la actual avenida Cañasgordas, convirtiéndola también a tres carriles y esperando que el próximo mandatario regional la continúe.



Pero toda la transformación de la Cañasgordas, en doble calzada, costará 127.000 millones de pesos y no los 78.000 millones del año pasado. El monto cambió por los ajustes en los diseños y todo el proyecto será financiado por los contribuyentes de valorización cerca a la obra y, como lo reiteró la Gobernación, se beneficiarán directamente, pues, este cambio valorizará mucho más sus predios.



Ruiz indicó que se culminaron los ajustes de los diseños y que se trabaja en precisar el número de los ciudadanos que aportarán esta contribución. Dijo que es una obra que no solo ayudará a descongestionar el sur de Cali y mejorar la movilidad de esa zona de la capital del departamento que tanto reclama la ciudadanía y que no ha logrado soluciones.



El ingeniero Hugo Salazar, miembro del Comité de Planificación de la comuna 22, en el sur de Cali, dijo que comprende la necesidad de obras por la conectividad de municipios, en este caso, de Cali y Jamundí. No obstante, aclaró que la Cañasgordas después de la 127 y hacia Jamundí no está dentro de la comuna por lo que espera que los cobros no se hagan a este sector.



El Subsecretario aseguró que se traerá desarrollo a la región, y a habitantes de la ciudad y de Jamundí. A diario circulan unos 10.000 vehículos por la Cañasgordas entre Cali y Jamundí.

Se han planeado glorietas en la obra cerca a proyectos de urbanizaciones hacia Jamundí. Foto: Valorización del Valle

El funcionario explicó, además, que los contribuyentes podrían oscilar entre los 13.000 y los 15.000, pero se espera que esta cifra se precise próximamente. Así mismo, dijo que de Cali, sobre todo, del área rural, se calcula que serían entre 1.200 y 1.300, y que gran parte de estos contribuyentes correspondería a Jamundí. Anotó, además, que los cobros fueron autorizados por la Asamblea del Valle, el año pasado.



“La idea no es cobrarle a la gente sin que vea las obras. Se empieza a construir y empiezan los pagos”, dijo. Anotó que la gestión para comprar 21 predios también avanza, aunque aún no hay promesas de compraventa, pero en Valorización están confiados en que los dueños no se opondrán. Por eso, dijo que no se contemplaría expropiar.



CALI