Recuperar plazas de mercado, tarea de Cali

Al responder una acción popular, el Consejo de Estado señala que las plazas de mercado son bienes de uso público.

El fallo del Consejo de Estado señala a la empresa en liquidación Emsirva E.S.P. que de manera inmediata y gratuita le entregue al Municipio las plazas de mercado Alameda, Porvenir, Alfonso López, Floresta, Santa Elena y Siloé.



En la providencia se indica que si bien estos lugares pueden figurar a nombre de Emsirva, no pueden ser objeto de libre disposición, puesto que se trata de bienes de uso público.



"El municipio de Cali debe hacerse cargo de la prestación del servicio de mercado y de la administración de los bienes de uso público destinados al mismo", cita el documento.



La acción popular fue elevada en contra de la ciudad y la Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali, Emsirva E.S.P., para que se cumpliera la Ley 142 de 1994, que le ordenó a dicha empresa entregar el manejo de las plazas de mercado al municipio.



Amparado en esa Ley, con Acuerdo del Concejo de Cali de 1996, Emsirva quedó convertida en empresa industrial y comercial del municipio, prestadora exclusivamente del servicio de aseo. No estaba en sus funciones administrar el servicio público de las plazas de mercado.



En la acción popular se asegura que hubo un detrimento al patrimonio público por el incumplimiento del municipio de recuperar las plazas de mercado para su administración, sumado a que Emsirva entregó a concesionarios su manejo.



La Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, concluyó que Emsirva estaba en el deber de entregar los bienes que correspondieran a los servicios que no estaban a su cargo como prestadora del servicio domiciliario de aseo.

En el Concejo de Cali se plantea que al volver las galerías o plazas de mercado a manos del Municipio de Cali, eso demandará de la administración un compromiso permanente y determinante para que esos centros de acopio respondan a la seguridad alimentaria que requieren los caleños y de paso reconozca un espacio al campesino cultivador y comerciante.



Así lo plantea la presidenta del Concejo de Cali, Tania Fernández Sánchez, quien advirtió que una vez el Municipio retome la propiedad, debe hacer un inventario del estado de las plazas de mercado, definirle un doliente dentro de la estructura de la Administración y operar en transversalidad con secretarías como la de Salud, Gobierno, Planeación, Desarrollo Territorial y Emcali Eice Esp, entre otras.



También planteó que es urgente el proceso de reubicación de los campesinos que atienden en la zona de la Carrera 10 con calle 14, “porque ellos requieren ser reconocidos como proveedores de las plazas de mercado y para ello hay que definirles un sitio, como lo tenían en la plaza de mercado de Siloe”.



La concejala señaló que “el deterioro de muchos de esos locales es grande, y será el alcalde Maurice Armitage, quien acorde al Plan de Desarrollo y los presupuestos, defina una inversión que permita recuperar las plazas de mercado como estrategia de venta de productos básicos de la canasta familiar, así como un espacio para los campesinos productores de los 15 corregimientos que tiene el Municipio”.