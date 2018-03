Conozca recomendaciones de la Policía Valle para disfrutar de los ríos

La Policía del Valle del Cauca adelanta operativos para garantizar la seguridad de los miles de turistas que ingresan a la región durante las vacaciones de Semana Santa.

En Palmira, cientos de uniformados se tomaron los ríos, piscinas, balnearios y centros recreacionales buscando que no hayan inconvenientes con los bañistas, desarrollando planes preventivos, disuasivos y recreativos.



Según el Teniente Coronel Efrén Blanco Quintero, comandante del Distrito Especial De Policía Palmira, precisó que se han activado todos los protocolos de seguridad.



"Con el Ejército y las autoridades eclesiásticas hemos acordado vigilar todas las actividades de la Semana Mayor con los cuadrantes en las calles y uniformados en las vías", dijo el coronel Blanco.



También indicó que se hace vigilancia al medio ambiente al precisar que "Nuestra Policía de Turismo acompañará a los turistas en los ríos para que no hayan quemas indiscriminadas del bosque o se contaminen los ríos con los tradicionales 'paseos de olla', es por eso que pedimos seguir las recomendaciones"



Estas son algunas de ellas.

Recomendaciones en ríos, piscinas y balnearios

* Los menores no deben nadar sin la supervisión de un adulto.



* Evite llevar objetos de valor a las playas. Cuide sus objetos personales, no deje los elementos (bolsos) en cualquier lugar.



* Controle el consumo de bebidas embriagantes.



* Nadar en grupo es una buena forma de asegurarse de que siempre habrá alguien que estará pendiente.



* No nade cerca de espigones o rocas porque un movimiento repentino del agua podría arrastrarle y hacerle chocar contra estos.

Recomendaciones en recorridos turísticos

* Usar ropa y zapatos para los recorridos, sombrero o gorro y protección solar.



* Incluir hidratación y alimentos ligeros para el viaje.



* No viajar con mucho dinero en efectivo.



* Viajar lo más temprano posible con el fin de no congestionar las vías.



* Portar siempre un teléfono móvil con carga para algún caso imprevisto.



* En los parques naturales no se permite la recolección de material vegetal y/o animal.

* Los planes para viajar a lugares turísticos no se adquieren con cualquier vendedor, sino en las agencias de viajes o en las agencias autorizadas por la Corporación de Turismo.





