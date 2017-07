Animales desaparecidos y en adopción en el Valle

31 de julio 2017 , 11:11 a.m.

Muchas personas después de largas jornadas laborales y al llegar a sus casas son recibidas con una estruendosa alegría acompañada de saltos, lengüetazos, uno que otro rasguño no malintencionado, ladridos y algún desastre que no es más que una muestra de que quieren atención.

Peluditos y peluditas de todas las razas, caninos y felinos, se han convertido con el paso de los siglos en fieles amigos del hombre, pero en la actualidad muchos de estos pequeños, algunos no tanto, de cuatro patas se han visto maltratados o se encuentran en condiciones no favorables para su desarrollo como un ser vivo que siente dolor, amor, hambre, sueño y tiene una serie de necesidades que en manos del hombre son fáciles de suplir.



Existen muchas personas que alrededor del mundo realizan campañas en busca de la concientización y la promoción de la adopción de estos peluditos, con el fin no solo de darle un hogar a estos, sino también una oportunidad a las personas de crean vínculos diferentes y especiales a través de estas acciones.



En Cali el creciente incremento de grupos en redes sociales alrededor de este tema ha logrado que muchas personas desarrollen labores de voluntariado por el bienestar de los animales, más sin embargo, y a través de este mismo creciente número de grupos, se evidencia aún, una cantidad preocupante de animales que necesitan la intervención de las personas para tener una buena calidad de vida. Estos son algunos de los pequeños que buscan hogar, familias que les den amor; o quizás, y mejor aún, estos son algunos de los pequeños que pueden darle alegría a su vida, y recibirlos día a día con la estruendosa alegría.

1. Este negrito busca mejores condiciones para vivir. se habló con la persona que lo tiene y accedió a darlo en adopción ya que no puede tenerlo en mejores condiciones. Informes: 3168398879

Es cariñoso aunque esta algo temeroso porque se la pasa encerrado en ese sitio. Foto: Archivo particular

Este negrito mantiene en este patio de día y de noche, bajo el agua y el sol. Barrio: ElPoblado l. Foto: William

2. Dante se encuentra en adopción, tiene 5 meses, un pequeño lo encontró en los farallones con hipotermia y lo llevo a su casa, ya está grande y gordo, lo entregan con baño, arena, alimento, recipientes de agua y comida, también esta vacunado y desparasitado. Informes: 304 6169666

Dante ya está vacunado y desparasitado Foto: Mascotas Perdidas Cali

3. Este angelito llegó a una finca, es consentida ya la están alimentando pero solo pueden tenerla por un tiempo. Cuando apareció tenia un collar de animal print y pañoleta rosada. Información a través de Facebook, con Juan Camilo Bonilla. www.facebook.com/juan.camilobonilla.33?hc_ref=ARTUdRk1fu8r0og3dF4iwjZEV4zoKtQ1u75kYWZwJBT5jH2ctrKDpOILWSbMbVWyhY8&fref=nf

La peludita tenia también una pañoleta rosada. Foto: Mascotas Perdidas Cali

Este es el collar con que fue hallada. Foto: Mascotas Perdidas Cali

4. Este perrito busca hogar, es un Bull Terrier y quien lo tiene dice que es noble, su dueño se fue del país y las personas que lo tienen no pueden tenerlo más , está buscando un hogar dónde le brinden mucho amor. Informes: 3185567650

Bull Terrier Foto: Mascotas Perdidas Cali

5. Este peludito fue rescatado hace tres meses, se encontraba en la calles al oriente de la ciudad. Quien lo tiene en el momento asegura que es cariñoso y activo. Informes: 3162786581

Este peludito fue rescatado hace tres meses, se encontraba en la calles al oriente de la ciudad. Quien lo tiene en el momento asegura que es cariñoso y activo. Información: 3162786581 Foto: Adopción de mascotas Cali

6. Este perrito fue visto en la calle 51 con carrera 10, Villacolombia. Camina por el sector. Informes: 310 447 5596.