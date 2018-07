Aún no determinan cómo murió menor, cuyo padre dijo que oía 'voces'

11 de julio 2018 , 11:12 a.m.

11 de julio 2018 , 11:12 a.m.

Como si fuera sacado de una historia de horror llevada al cine, un hombre, quien se entregó a la Policía Metropolitana de Cali por el asesinato de su hija, de 16 años, habría confesado que en su cabeza escuchaba 'voces' que supuestamente lo indujeron a cometer el homicidio.

Las autoridades aún no han precisado cómo murió la menor, cuyo cuerpo fue encontrado el lunes pasado en un modesto apartahotel de la carrera 13 con calle 8, en el barrio San Bosco, del centro de Cali.



De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, no se ha precisado la causa del deceso porque, aparentemente, el cuerpo no mostró señales de violencia. Es por eso que se harán pruebas a los órganos de la niña y estudios que puedan determinar si hubo alguna sustancia tóxica que habría provocado su muerte.



El mayor Leonidas Basto, comandante del Distrito 1 de la Policía de Cali, dijo que el padre de la menor salió del sitio y se dirigió al Palacio de Justicia, también en el centro de la ciudad, donde informó que él, presuntamente, la habría asesinado.



El detenido fue identificado como Jónathan Alberto Henao, de 33 años.



"Se lleva a la estación de policía y se informa a todas las autoridades para que hagan la inspección del cadáver y las investigaciones sobre este hecho lamentable”, dijo el oficial.

Así mismo, se indaga si el detenido practicaba ritos satánicos, como lo señalaron algunos vecinos del apartahotel.



CALI