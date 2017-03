Medicina Legal descarta violencia en muerte de una bebé en Cali

El Instituto Nacional de Medicina Legal informó a EL TIEMPO que se descartan hechos de violencia en el caso de la muerte de la bebé de 5 meses, ocurrido el pasado fin de semana y cuyo deceso generó dudas en la Secretaría de Salud de Cali porque no aparecen registros de la niña atendida previamente por alguna falla de salud en algún hospital de la capital del Valle del Cauca.



De acuerdo con Medicina Legal, la muerte de la niña pasó a la etapa de estudio, pero teniendo en cuenta que no hay hechos violentos como una de las causas, pues el cuerpo de la recién nacida no tenía ninguna señal de trauma o golpe u otra lesión.



El secretario de Salud de la ciudad, Alexánder Durán, dijo que la madre de la pequeña dio como primera declaración que la menor habría estado sufriendo problemas respiratorios. Sin embargo, como lo indicó el funcionario, las dudas se generaron porque no se reportan registros de algún tipo de atención médica en centros asistenciales caleños.



“No tenemos información de atención de la paciente, dado que no hay registros de que a la niña la hayan inscrito en programas de crecimiento y desarrollo o que se haya buscado urgencias antes de este suceso. Eso es lo que nos llama la atención, si la mamá dice que estaba enferma, en algún momento tuvo que haberla llevado a un hospital”, sostuvo Durán.

La Policía Metropolitana de Cali indicó que la niña habría estado bajo el cuidado de su abuela materna.



La señora dijo a la Policía que horas antes del deceso le había dado un tetero a la bebé. Luego le sacó los gases y la acostó.



“No presenta signos de violencia y ya el CTI se encuentra en la investigación y en espera de las causas”, afirmó el coronel Néstor Martínez, comandante Operativo de Cali.



La Policía añadió que al momento de reportar la muerte, la madre, de 26 años, no se encontraba. La progenitora dijo que trabajaba como mesera en el barrio Alfonso López, en el oriente caleño, para conseguir su sustento porque argumentó que la familia es de escasos recursos.



