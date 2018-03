Concurso para adecuar Museo Regional de Memoria Histórica 

19 de marzo 2018 , 09:00 a.m.

“A partir del 15 de marzo se publicaron los pliegos para el concurso de méritos público para los diseños de instalación y adecuación de la Casa La Merced, donde tendrá lugar el Museo Regional de Memoria Histórica del Conflicto y la Reconciliación de Cali. Hasta el día 22 de marzo se reciben observaciones”, dijo la secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, Rocío Gutiérrez.

Entre el 3 y el 12 de abril se recepcionarán las propuestas.



“Para nosotros, como ciudad, es muy importante que este espacio de memoria y reconciliación y de transformación de realidades en materia de reparación y de garantías de no repetición tenga una participación masiva de la ciudad”, dijo la Secretaria.



En el desarrollo del Museo, la secretaría de Paz ha liderado un ejercicio articulado de apropiación social alrededor de la importancia de la memoria como herramienta de reparación y garantía de no repetición, trabajo que ha contado con la participación de víctimas, organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos, así como de diversos sectores sociales que se han visto involucrados en el marco del conflicto armado en la región.



El Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y distintas universidades también se han sumado al fortalecimiento de las capacidades territoriales para darle vida a este lugar de memoria.



Para consultar los pliegos de condiciones del concurso se debe ingresar al link: http://bit.ly/2FWW7J3.



Las observaciones se podrán presentar de manera virtual al correo electrónico: Juridicapazyculturaciudadana@cali.gov.co e indicar el asunto ‘Observaciones Concurso Público Diseño Museo Memoria’; también podrán radicarlas en la oficina de atención ciudadana ubicada en las instalaciones de la secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, en la calle 14N No. 6N-23, Edificio San Marino, Oficina 502.