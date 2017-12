Concejo le dio el visto bueno a Estatuto Tributario de Cali

El proyecto de acuerdo 061 que contiene modificaciones parciales al Estatuto Tributario Municipal, iniciativa de la administración local, fue probado con ponencia de las concejales Audry María Toro Echavarría y María Grace Figueroa Ruiz.

La directora de Hacienda, Patricia Hernández Guzmán, aseguró que "los cambios propuestos al Estatuto Tributario mejoraran el sistema de recaudo de los tributos haciendo más ágiles y eficientes a partir de la ejecución de prácticas del buen cobrar, garantizando a los contribuyentes información oportuna y una cultura tributaria permanente".



De acuerdo con la ponencia, los cambios parciales al Estatuto Tributario, están dirigidos a una actualización en temas relacionados con los Impuestos de Industria y Comercio y el cobro del Impuesto de Alumbrado Público; el Impuesto Predial Unificado, el Cobro de la Plusvalía y la adopción de modificaciones al régimen sancionatorio, además de incrementar la eficiencia y simplificar trámites al contribuyente.



Para la concejala ponente Audry María Toro Echavarría, se busca fomentar "el desarrollo económico de la ciudad a partir de ajustes al Impuesto de Industria y Comercio ICA para que los pequeños comerciantes puedan constituirse legalmente, sin que ello signifique un pago en la declaración del ICA, incentivando la formalización de servicios y comercio".



Sobre el Impuesto Predial Unificado IPU, Toro Echavarría explicó que se exonera de dicho pago a Bellas Artes, a la Universidad Antonio José Camacho y a la Escuela Nacional del Deporte. Así mismo, los caleños podrán pagar el IPU con descuento del 15 por ciento a 30 de marzo, con el 5 a 30 de junio y sin descuento al 30 de septiembre sin intereses moratorio.



En relación a la estampilla Pro Desarrollo Urbano, "hará aportes ahora a programas sociales, siendo el más beneficiado por iniciativa de la propia ponente Audry María Toro, el que de ese recaudo se destine un 15 por ciento para programas de niñez y primera infancia y un 30 por ciento a la política pública de adulto mayor, como estrategia para fortalecer proyectos vitales".



El concejal Carlos Andrés Arias Rueda instó al gobierno municipal para que socialice los ajustes del Estatuto Tributario y se den a conocer a los ciudadanos los nuevos beneficios.



El concejal Roberto Rodríguez Zamudio considera que pudiendo el gobierno local proponer una mejor tarifa para el cobro del servicio de alumbrado público, no lo hizo y mantuvo ésta en un aumento del 32 por ciento.



Agregó que no se propuso un plan de incentivos para la generación de empleo, pero si se crean nuevas tasas y contribuciones que ahuyentan a los inversionistas. Rodríguez Zamudio votó negativamente los artículos 18 al 23, del nuevo estatuto, precisamente porque no se dio una solución al estrato 4 y al estrato empresarial e industrial en temas de alumbrado público y menos incentivos para quienes quieran hacer inversión.



“Lo que hoy le damos a los contribuyentes del alumbrado público son migajas que no se comparan con lo que otros Municipios vienen manejando para fortalecer la inversión y la generación de empleo”, enfatizó Rodríguez Zamudio.



Para el concejal Henry Peláez Cifuentes, el Concejo en debate de plenaria y en estudio de comisión de Presupuesto, demostró que Cali puede hacer la reposición de alumbrado público a la tecnología led, por consiguiente, dice, eso es lo que se espera haga el actual gobierno porque los recursos están en los bancos. “Se espera que en el año 2018 a partir de un estudio se pueda replantear el cobro de la tarifa de alumbrado público, especialmente para el sector comercial”, enfatizó Peláez.



La concejala Patricia Molina Beltrán votó negativamente el articulado del proyecto de acuerdo 061 por considerar que los cambios propuestos tienen enfoque en beneficios precisos para desarrollar zonas francas y planes parciales, “es decir, que son cambios focalizados, pero no hay elementos de fondo para favorecer por ejemplo el cobro de la plusvalía”.



Respecto del cobro de alumbrado público y la tarifa, Molina Beltrán confió en que sea Emcali la que retome ese servicio y mejore las condiciones para los contribuyentes.



Gustavo Jaramillo Gerente de Emcali, destacó que la reforma tributaria municipal fortalecerá a la entidad prestadora de servicios públicos dado que se reducen trámites a proveedores fortaleciendo el nivel de negociación de la empresa, haciéndola más competitiva. Según trascendió, esa entidad tendría un ahorro por no pago de estampillas hasta 36 mil millones de pesos, con los cambios propuestos.