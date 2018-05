Concejo denuncia que plata de sobretasa ambiental está en caja de CVC

08 de mayo 2018 , 06:55 a.m.

08 de mayo 2018 , 06:55 a.m.

En el periodo 2016-2017 el recaudo del 50 por ciento de la sobretasa ambiental que aportan los caleños podría superar los 65.000l millones de pesos, pero solo 10.000 se habrían invertido en proyectos ambientales urbanos, el resto está en caja de la CVC, según se denunció en medio de un debate de control político citado por el concejal Richard Rivera.

“Cuestiono la forma como se persiste en inversiones para capacitaciones, programas de reforestación en sitios que ya han sido intervenidos y otras obras que no generan mayor impacto en lo ambiental urbano”, dijo Rivera, quien demandó un mayor control sobre esos recursos ambientales.



Los contribuyentes en el impuesto predial aportan a la sobretasa ambiental, recursos que el municipio le entrega a la CVC, entidad que, as u vez, debe devolverlos a la ciudad para el financiamiento de sus proyectos ambientales.

Urge que la CVC precise al municipio y al Dagma dichas inversiones porque, al parecer, dispone, pero no presenta informes y además, tiene un rezago en recursos y proyectos

“Pero hay que aclarar que aunque son recursos recaudados por el municipio, quien ejecuta y hace la contratación es directamente la CVC y en eso no tiene injerencia el Dagma”, dijo la directora del Dagma, Claudia María Buitrago.



El concejal Diego Sardi de Lima dijo que entre el 2016 y 2017 se recaudaron cerca de 60.000 millones de pesos por la sobretasa.



“Pero los proyectos que se aprobaron o se presentaron no superaron los 20.000 millones de pesos y de esos, solo 9.000 millones lograron ejecutarse, pero de esos, mil millones son en obras físicas, lo demás son capacitaciones, estudios o pagos a terceros, eso significa que la CVC le tiene en caja al Cali cerca de 50.000 millones”, señaló Sardi.



Los concejales Roberto Rodríguez y Patricia Molina pidieron que el municipio le exija a la CVC un informe sobre los recursos no ejecutados por sobretasa ambiental y la supervisión donde se garantice que, de forma efectiva, se invierte el 50 por ciento de esa sobretasa en proyectos ambientales.



La concejala Alexandra Hernández dijo que en el 2017 el Dagma (la autoridad ambiental de Cali) dejó de ejecutar más de 10.000 millones de pesos y cuestionó que en un tema tan complejo como es el cambio climático, el Dagma solo propone una inversión de 69 millones de pesos para expedir una cartilla.