Concejo de Cali pide a Alcaldía reclamar por 'arboricidio’ en el sur

Desde el mes pasado se inició la intervención de 223 árboles. 183 de los cuales fueron talados y los otros entraron en proceso de traslado a otros sitios de la ciudad.

Los concejales "solicitaron del gobierno municipal reclamar por ‘el arboricidio’ que se hizo en los parqueaderos de la plaza de toros de Cañaveralejo. De acuerdo con varios de ellos, "la autoridad ambiental se descuido y no tomó cartas en el asunto o medidas preventivas para evitar que 183 especies murieran contaminadas por hongos ganoderma".



El concejal Flower Enrique Rojas Torres, quien promovió el debate, y señaló que lo que se busca "más que una compensación justa, una sanción ejemplar para el privado que permitió el deterioro de las especies a las que no les prestó atención fitosanitaria durante más de siete años, al punto de dejarlos contaminar de ganoderma".



Dijo que “esto lo que demuestra es que no hemos tomado conciencia ambiental, ya lo vimos con el intento de urbanizar el Zanjón del Burro y con la obra de Metrocali en el humedal el Cortijo, pero no permitamos un atentado más contra el medioambiente”.



Claudia María Buitrago, directora del Dagma, respondió que lo sucedido en los parqueaderos de la Plaza de Toros, es un hecho cumplido que se encontró la actual administración municipal, y que fueron decisiones del año 2011 al 2013. “Cali perdió una gran oportunidad de tener un pulmón en ese espacio de la Plaza de Toros”, sostuvo.

Claudia María Buitrago, Directora del Dagma, Foto: Archivo particular, Concejo de Cali

La funcionaria aseguró que el predio es de naturaleza privado, no es espacio público y tiene además un cerramiento que le permite la ley al propietario.



Explicó que "otros temas que generan problema al Dagma son las licencias urbanísticas que no exigen permisos ambientales previos, en tal sentido, desde el Municipio se busca concertar con Camacol un manejo ambiental de la obra. No creo que una curaduría le hubiera dado una licencia a un particular para construir en espacio público".



El trasteo de 50 individuos arbóreos, que no fueron declarados enfermos, será hacia las inmediaciones del rìo Cañaveralejo y la zona verde del coliseo del Pueblo.



Rojas Torres cuestionó la poca actuación de la administración anterior al no defender el medio ambiente desde el Dagma en una actitud preventiva.



El concejal Carlos Andrés Arias Rueda dijo que lo que se hizo en los parqueaderos de Plaza de Toros fue abandonar el espacio y dejar que los árboles murieran. “Pero más grave aún, el Dagma no acudió a otras instancias y dejo que el particular aprovechara la situación, con el aval del Ministerio de Cultura”.



Arias Rueda propuso adelantar una acción judicial y llegar hasta las más altas esferas de la justicia en busca de una verdadera compensación.

Concejo de Cali Foto: Archivo particular, Concejo de Cali

El director de Planeación de Cali, Jorge Iván Zapata, recordó que la Plaza de Toros y su entorno fue declarada en el año de 1985, como Monumento Nacional, decisión que se ha ido ratificando con otras normas como la Ley 388 de 1997 y la ley 1185 de 2008 que lo elevan también a Bien de Interés Cultural.



“El Ministerio de Cultura en el año 2014, vino al Concejo y ratificó el grado de Bien de Interés Cultural para la Plaza de Toros, y en octubre del mismo año el Concejo consulta al Consejo de Estado que emite un concepto en el que indica que el bien en cuestión Plaza de Toros de Cañaveralejo, es competencia del Ministerio de Cultura”, explicó Zapata.



El funcionario recordó que el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP, fue dado a la Plaza de Toros con recomendaciones del Ministerio antes mencionado.



La concejala Patricia Molina Beltrán indicó que hay una ilegalidad porque en su momento Javier Mauricio Pachón, director Jurídico del gobierno de Rodrigo Guerrero, votó a favor de la venta del lote sin tener facultades del Concejo y de esta forma se puede declarar la ilegalidad de los actos.



Para Molina Beltrán, es claro que desde el Ministerio de Cultura se habrían adoptados medidas que no le correspondían por tanto cabría una extralimitación de funciones.



La concejala María Grace Figueroa Ruiz cuestionó que el Dagma ejecuta solo el 68 por ciento del presupuesto teniendo problemas ambientales. Igualmente recordó que contaba con $7.279 millones para el tema arbóreo y ejecutó solo $5000 millones. Para la Cabildante, rescatar el daño ambiental en la plaza de toros no tendría posibilidad desde lo jurídico, por lo que sugirió vigilar la compensación arbórea y el traslado de los árboles.Y que hay falta de acción de los entes de control que no actúan a tiempo.