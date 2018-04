Concejales de Cali chocan con Policía por esquema de seguridad

02 de abril 2018 , 07:05 a.m.

02 de abril 2018 , 07:05 a.m.

Los concejales anunciaron debates a los planes de seguridad adoptados en Cali. Consideran que no arrojan resultados favorables a favor d e los ciudadanos. A su vez, rechazan que se les cambió el esquema de seguridad a los 21 cabildantes.

Ello ha generado diferencias con el comando de la Policía Metropolitana, que destinó cuatro uniformados para prevención y protección en el Concejo y que se adoptará el acompañamiento cuando haya alguna tarea en terreno.



El debate se anuncia también cuando hay interinidad en la Secretaría de Seguridad y Justicia, luego de conocerse la renuncia de María Ximena Román, aduciendo motivos personales.



La concejala María Grace Figueroa dijo que cuestionó el hecho de que luego de quitar los esquemas individuales de seguridad para los Concejales, la Policía Metropolitana determinó enviar cuatro unidades para custodiar las instalaciones del Concejo y las sesiones plenarias. Aclarando además, que si en algún momento algún Concejal requiere salir a terreno, ellos (la Policía), harían el acompañamiento respectivo.

“Me parece desafiante la Policía al considerar que el riesgo está en el recinto del Concejo, tal como ocurrió en la sede de la Asamblea del Valle. Más nos vulnera la Policía con este tipo de decisiones, por lo que sigo protestando por la decisión de la Policía, por la determinación del General de no atender a los Concejales, cuando queríamos hablar con él, y se vulnera al Concejo y se burlan de los Concejales, de ahí mi inconformidad”, dice la cabildante.



Para Fernando Alberto Tamayo, "una herida a un Concejal o intento de robo a uno de nosotros, dejaría en entredicho la gestión del general Hugo Casas y de la misma dirección general de la Policía”, sostiene el Concejal Tamayo Ovalle, quien rechazó de plano que sea el Concejo el que se quede sin escoltas como respuesta a una demanda de pie de fuerza en contra de acciones delincuenciales".



“El Concejo ha dado todo a la administración municipal y a la Policía todas las herramientas para que se enfrente a la inseguridad. Hemos sido paternalistas, pero los resultados de parte de la Policía son mínimos. Por tanto, es hora de que la Dirección General de la Policía piense en revisar todo lo que ocurre en Cali y su área metropolitana y haga cambios trascendentales”, aseguró Tamayo Ovalle, quien demandó la intervención del Bloque Regional del Congreso del Valle en este tema.



El concejal Carlos Andrés Arias Rueda, cuestionó las acciones de la Policía Metropolitana para contrarrestar las acciones delincuenciales en Cali y su área de influencia. Por ello, afirma, ni el plan cuadrante, ni el plan fortaleza han dado resultados favorable a la seguridad de los caleños.



Richard Rivera se preguntó cómo hará la Policía para atender a los 21 Concejales luego de superada la semana santa, donde todos estarán en campaña electoral a la Presidencia de la República. “Es necesario continuar buscando en Bogotá soluciones a esta decisión de la Policía, a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa”.



Para Roberto Rodríguez, no es misión del Concejo solicitar que le asignen un esquema de seguridad cuando ese es un derecho ganado en el ejercicio del servicio público. “Aquí no hay garantías para realizar el ejercicio de Concejal, por consiguiente más que pedir, es exigir”.



La Policía ha respondido que a diario se realizan operativos contra toda clase de delitos para bajar la delincuencia y la criminalidad. Es así que reitera que los homicidios siguen en descenso.



El reporte de la Policía del Viernes y del Sábado Santo da cuenta de cuatro homicidios en la capital vallecaucana, entre ellos, una mujer, de unos 25 años, y un adolescente. También hubo un crimen sicarial en Terrón Colorado. La víctima fue un joven, de 26 años.



CALI