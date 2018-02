Con ‘Viactiva’ buscan incentivar amor por la bicicleta en Cali

21 de febrero 2018 , 06:45 a.m.

En seis comunas de Cali, los niños de 10 años en adelante están recibiendo clases gratuitas para aprender a manejar patines y bicicletas, luego participar en ciclopaseos, y a la vez crear en ellos el hábito del uso de vehículos no motorizados (VNM).

Raúl Lastra, coordinador del programa ‘Viactiva’, de la Secretaría del Deporte y Recreación de Cali –la entidad que lidera el programa– explicó que están motivando a la comunidad con las clases, para que dentro de 3 ó 4 semanas se comiencen los paseos nocturnos en las comunas. “La idea es que los padres también participen y que no manden solos a los niños", dijo.



Los paseos contarán con el acompañamiento de monitores de la Secretaría del Deporte y se le enseñará a la comunidad a entender las señales y normas de tránsito.



“Llevamos personal de primeros auxilios motorizado, también nos acompaña la Policía y damos hidratación antes de comenzar la actividad”, contó Lastra.

Clara Martínez, habitante del barrio Villa Colombia, manifestó que le parece “una excelente iniciativa y que deben difundirla más en los barrios, para que nos enteremos bien de lo que están haciendo y poder participar con nuestros hijos. La ciudad debe cambiar su forma de interpretar la movilidad y el uso de la bicicleta debe ser una prioridad”.



Aunque miembros de colectivos que apoyan el uso de la bicicleta, como Diego Ayala, creen que estas actividades ayudan en cuanto a la enseñanza del uso de las ‘bicis’ y patines, subrayan que también se debe apostar a la pedagogía enfocada en la seguridad vial.

Colectivos de ciclistas de Cali celebran más espacio para la bici en 59 vías de la ciudad. Foto: Santiago Saldarriaga/ Archivo EL TIEMPO

“Esa pedagogía debe enfocarse en los valores como el respeto y la tolerancia, también en el cuidado de la naturaleza, evitando contaminar aguas, aire y suelos con combustibles fósiles y sus derivados. Debe haber enfoque al conocimiento de los derechos y deberes como usuarios de medios de transporte no contaminantes y empezar a temprana edad”, resaltó.



Según el coordinador del programa, las actividades han tenido un impacto positivo, y en las experiencias de otros ciclopaseos, que han hecho en otros escenarios, se ha visto “una cultura del respeto, sobre todo cuando nos ven en grupo y con implementos como cascos e iluminación”.



Aunque las clases tienen como público objetivo a los niños, también pueden ir adultos que no saben manejar vehículos no motorizados.



Para conocer días y lugares, puede ingresar a: www.cali. gov.co/deporte/



