Con total normalidad avanzan elecciones en el Valle

El buen clima acompaña a los electores en Cali y el resto del departamento.

El delegado de la Registraduría, Carlos Alberto Torres Luna, dijo que los electores fluían en los distintos puestos de votación instalados y que los inconvenientes presentados en la zona de El Naya quedaron superados.



“Ayer el helicóptero no pudo aterrizar con los kits electorales que iban para Nicolás Ramos Hidalgo y La Playa, en el Alto Naya, pero hoy salió a las 5:30 a.m. y a las 8:00 a.m. se abrieron las urnas”, dijo el Delegado.



“No hay ningún traslado de ningún puesto de votación, todos están en sus respectivos sitios, está garantizada, completamente, la seguridad de los vallecaucanos, pero también la transparencia de las elecciones”, dijo, por su parte, la gobernadora Dilian Francisca Toro.



A dos horas de que se cierren las urnas, el Delegado del Registrador espera que a las 6:00 de la tarde las información de las 9.287 mesas esté cercana al 100 por ciento.



En Cali los derrumbes por las invierno en el corregimiento de La Elvira no impidieron las votaciones porque el paso peatonal se habilitó para facilitar el proceso.