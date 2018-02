Con dos presentaciones especiales, Betty Garcés regresa a la ciudad

Después de salir adelante en su carrera artística como cantante lírica soprano, Betty Garcés, oriunda de Buenaventura, regresa a la Sucursal del cielo para ofrecer dos presentaciones especiales, una de ellas con la orquesta Filarmónica de la ciudad, en donde el publico conocerá el gran talento que esta Vallecaucana ha venido demostrando en los últimos años en países como Alemania, Austria e Italia, entre otros.

Nacida en el corazón de Buenaventura y formada en Bellas Artes, la cantante esta motivada por abrir la temporada 2018 junto con la orquesta Filarmonica de la Ciudad.



Radicada muchos años en Alemania, Betty se encuentra en la ciudad desde Diciembre del año pasado, compartiendo en familia, reponiendo energías para despegar este 2018 con el mejor de los éxitos; y que mejor forma de arrancar esta senda de éxitos que en su natal Valle del Cauca.



Con respecto al momento que esta viviendo la opera de Cali, la artista afirma que "Siento un poco de tristeza al ver que es muy poco lo que ocurre. Cuando me fui de Cali estaba el maestro Francisco Vergara, quien fue el que me inició en el tema, junto con la maestra Ivonne, y había ciertos montajes, traían invitados, se hacía una gala y otra de ópera, y el anhelo, el deseo y la expectativa siempre era ver crecer este tema del apoyo cultural al canto lírico en el Valle.



Llevo nueve años afuera y es muy poco lo que ha crecido y lo que ha ocurrido, por las situaciones financieras y la falta de apoyo o interés del sector cultural en este género,que es bien especial y poco común para muchas personas. Se han visto muchos artistas ir afuera para llevar sus ideas a otra parte, porque simplemente no encuentran que en Cali surjan o florezcan y que se pueda trabajar con la gente indicada para empezar a germinar".



Betty Garcés recibió con honores el título en música y canto lírico del Conservatorio Antonio María Valencia de Bellas Artes.



Además, fue miembro del Junges Ensamble de la Ópera de Gelsenkirchen, Alemania en la temporada 2013/2014. Y fue justamente en el 2014 que hizo su debut en la Ópera de Colombia, donde interpreto a Liú en la Opera Turandot.



Para la presentación en el Teatro Municipal, la artista destaco que tocara temas personales, sobre como empezó este maravilloso camino en la música lírica, demostrándole a los amantes de este genero que todavía hay con que salir adelante con este tipo de música.



Esta es la tercera vez que Betty Garcés cantará junto a la Filarmónica de Cali. En noviembre del año pasado protagonizó la zarzuela ‘Cecilia Valdés’ y fue parte del elenco de la Gala Lírica, ambas presentaciones en el marco de los 90 años del Teatro Municipal.



En esta oportunidad el repertorio estará compuesto por grandes obras de Puccini, Cilea y Mascagni, representantes de la lírica y la música sinfónica italiana. Como cierre, la Filarmónica de Cali interpretará la Sinfonía No. 5 en mi menor, de Piotr Illich Tchaikovsky.



Este año que ha podido tomar un respiro de su agenda europea, la artista desplegara todo su repertorio artístico con dos conciertos líricos, uno que ofrecerá hoy jueves a las 6:00 p.m., en el auditorio principal Carlos Ardila Lulle de la Fundación Valle del Lili, y otro, mañana viernes a las 7:00 p.m., en el Teatro Municipal, junto a la Orquesta Filarmónica de Cali. La artista abrirá la apertura de la temporada 2018.



