Con dos firmas buscan acelerar Plan de Salvamento del MIO

21 de marzo 2018 , 07:00 a.m.

La firma del Plan de Salvamento por parte de dos de cuatro operadores del sistema MIO fue presentada como punto de partida de la nueva etapa de ese servicio público.

La meta es que se recupere su viabilidad financiera y operativa

“Al asumir la Alcaldía de Cali, hace dos años, un 25 por ciento del sistema estaba muerto, ahora le damos una solución definitiva”, dijo el alcalde Maurice Amitage



A firmar el Plan con el presidente de Metrocali, Nicoás Orejuela, acudieron los gerentes de ETM, Claudia Palacio; y de Blanco y Negro, Eduardo Bellini. El documento se presentará al tribunal de arbitramento para el aval de legalidad de la conciliación.



El acuerdo se encamina al ingreso de 424 vehículos para completar los 911 de referencia inicial. Esto conlleva 30 nuevas rutas para agregarse a 97 en circulación. Más de 240 buses entrarán por licitación.

El Alcalde dijo que es un remedio definitivo y calificó de un mejoral los aportes entregados a través del Fondo Especial (Fesde) a los concesionarios. “Como caleño y Alcalde me siento orgulloso de sacar adelante este acuerdo después de dos años de lucha”.



Todavía no se ha llegado a un acuerdo con Git y Unimetro. Armitage dijo que estos concesionarios deben acogerse porque no hay alternativa.



Precisó que el Municipio está asumiendo casi $1.100 por pasajero.



En concepto de Nicolás Orejuela, presidente de Metrocali, “se garantizan la sostenibilidad del sistema, una política de servicio y un contrato que premiará a los buenos concesionarios”.

Este proceso tiene en cuenta que los nuevos concesionarios puedan asimilar y acogerse a la política de sostenibilidad dispuesta por el Gobierno Nacional.

Frank Mosquera, presidente de la junta directiva de ETM, considera que se dan las garantías financieras hasta el final de nuestra concesión.



GIT Masivo sin acuerdo

“Desde que inició el sistema, hace 9 años, se ha mantenido en déficit para los concesionarios. Nosotros estamos en ley de quiebras por las pérdidas y porque hemos tenido subsidiar el sistema”, dijo Enrique Wolff, representante legal de GIT Masivo.



Anotó que “firmar significa que aceptamos el subsidio parcial y solo hasta 2022 el subsidio total olvidando la deuda de hoy”.



En carta al procurador Fernando Carrillo, y al contralor, Edgardo Maya, hablan de “un daño irreparable al patrimonio público”. Wolff asegura que las pérdidas superan los 500.000 millones, pues en anteriores acuerdos con Metrocali, no se cumplieron y no se le ha pagado a los bancos.



En el Concejo

El concejal Carlos Andrés Arias anunció que se aplazó el debate al MIO y la Movilidad. “Es fundamental saber la distribución de los recursos entregados al MIO en 2017 y los de 218 que suman 78.000 millones de pesos.



Los concejales María Grace Figueroa Ruiz, Fernando Tamayo y Patricia Molina pidieron informes completos. Roberto Rodríguez pidió precisar el papel de los bancos en los acuerdos. Orlando Chicango criticó que se sigue bajo paralelismo y sin política de transporte. Diego Sardi espera conocer la posición de GIT.



