Asesor de alcaldía de Cali frustró con su vehículo asalto a exconcejal

13 de febrero 2018 , 10:30 a.m.

13 de febrero 2018 , 10:30 a.m.

Las autoridades buscan a los autores del frustrado hurto en un sector céntrico de la capital del Valle del Cauca. Los robos, en especial de celulares, son un dolor de cabeza local.

Los incidentes durante la noche del lunes se presentaron sobre la carrera 4 con calle 2 Oeste del barrio El Peñón, sector residencial y comercial de Cali.

"Siento cuatro impactos, afortunadamente mi vehículo es blindado": Ray Charrupí luego de interceder por Michel Maya quien era víctima de atraco en Kra4 con Clle 2. Hoy alcalde @MauriceArmitage convocó consejo extraordinario de seguridad. pic.twitter.com/OlWpTetyAL — Sebastian Bedoya (@BedoyaWeb) 13 de febrero de 2018

De acuerdo con la versión, el exconcejal y excandidato del Partido Verde a la Alcaldía Michel Maya se encontraba a las 7:50 de la noche en esa dirección cuando fue intimidado por dos hombres. "Es un sitio reconocido por los atracos. Estaba en un trancón. Me intimidan, me quitan el reloj y me dicen que apague el carro. En esos momentos un vehículo que viene atrás los cierra y ellos disparar".

No sabía quien iba manejando, solo reaccioné al ver que atracaban a un ciudadano. El mensaje es que no nos vamos a dejar y debemos ser estratégicos FACEBOOK

TWITTER

Al sitio llegó, en esos momentos, el asesor del municipio y representante de la organización Chao Racismo, Ray Charrupi, quien arribó en un vehículo y lo interpuso para frustrar el hurto. "No sabía quién iba manejando, solo reaccioné al ver que estaban atrancando a un ciudadano. El mensaje es que no nos vamos a dejar, tenemos que estar unidos, ser solidarios, pero debemos ser estratégicos, están robando en modalidad de dos motocicletas".

Los asaltantes respondieron a disparos a la acción defensiva. En el vehículo quedaron las señales de cuatro impactos de arma de fuego.



El coronel Fabián Ospina, comandante operativo de la Policía de Cali, dijo que una patrulla llegó para iniciar las indagaciones y seguimientos. En el punto se procedió a la revisión de pruebas y cámaras de seguridad.



Un Twitter del alcalde Maurice Armitage dice: "Lamento y rechazo los hechos de los que fueron víctimas esta noche @Michel_Maya y @RayCharrupi...Haremos un consejo de seguridad para analizar lo sucedido y tomar nuevas medidas en beneficio de los caleños".

Lamento y rechazo los hechos de los que fueron víctimas esta noche @Michel_Maya y @RayCharrupi. Mañana a primera hora haremos un consejo de seguridad para analizar lo sucedido y tomar nuevas medidas en beneficio de los caleños. — Maurice Armitage (@MauriceArmitage) 13 de febrero de 2018



CALI