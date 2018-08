Con apoyo internacional Cali trazará su Plan Maestro en Vivienda

Cali se alista para la construcción de su Plan Maestro de Vivienda y lo hará de la mano de la Agencia Especializada de Naciones Unidas para el Desarrollo Urbano Sostenible (ONU-Hábitat) y de la Howard University, epicentro de la educación de la comunidad afro en Estados Unidos.

El que Cali concentre la mayor cantidad de la población negra del país llamó la atención de esta institución con 151 años de historia. Sus facultades de arquitectura y ciencias económicas serán las que acompañarán este proceso y el nuevo Embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, se comprometió a buscar fondos para que este trabajo no se quede solo en un documento.



Se estima que el déficit cuantitativo de vivienda en Cali es de 95.416 hogares; 2.000 hogares del jarillón del río Cauca se encuentran en proceso de reubicación.

El déficit cualitativo se proyecta este año en 22.530 hogares con vivienda inadecuada; hay 1.800 en proceso de mejoramiento y la meta es llegar a 4.000 en la actual Administración y en 10 años, a 20.000.



Estas cifras podrán variar a partir de la actualización del censo que adelanta el Dane.

“Pero el municipio no tiene suficiente terrenos. El Plan es un instrumento en el cual se planifica, se piensa la ciudad y se comienzan a generar nuevos espacios en los cuales ofertar esa vivienda que los caleños requieren”, dijo el secretario de Vivienda de Cali, Jesús Alberto Reyes.



Para Reyes, uno de los errores de las pasadas administraciones municipales fue el no haber creado un banco de tierras. Hoy, en parte de las tierras ejidales, que pudieran aprovecharse, se han levantado asentamientos de desarrollo incompleto. Con el diagnóstico que contempla este Plan se podrá ver dónde podría cubrirse esa demanda y si no se puede suplir esa necesidad, al interior de Cali, tocará mirar hacia los municipios vecinos.



“Como instrumento permitirá tener un diagnóstico más claro del déficit habitacional, de la situación socioeconómica de los hogares del área urbana y rural; permitirá desarrollar estrategias que ofrezcan una solución, mediante la definición de líneas y programas, para una materialización de la política pública en el territorio, revisando los instrumentos de gestión a aplicar, los costos, los agentes involucrados. Pero, sobre todo, será una herramienta fundamental para distribuir el presupuesto público de los próximos años en Cali”, dijo la gerente de Camacol Valle, Alexandra Cañas.



Este Plan está proyectado al 2030, está planteado en el POT además, todos los países miembros de la ONU deben repensar sus ciudades como urbes equilibradas y sustentables. Bogotá y Cartagena ya están en este ejercicio.

La Howard University, en convenio con la Universidad Santiago, posibilitará el intercambio estudiantil. Foto: Cortesía alcaldía de Cali



“Mi papal es buscar fondos para que este trabajo no se quede en el documento, buscar fondo con multilaterales o privados para que lo que se va a construir se convierta en realidad”, dijo Santos.



Lo que se pretende es organizar la ciudad desde la base, planificarla, situación que se ha complicado con la llegada de migrantes expulsados por el narcotráfico y la violencia; acabar con las fronteras invisibles y la discriminación socio-espacial.

“Son programas que transforman vida”, dijo el congresista estadounidense, Gregory Meeks, quien acompañó al decano de la Escuela de Negocios de la Howard University, Barron H. Harvey, en la presentación del convenio con la alcaldía de Cali para la formulación de este Plan Maestro.



Y lo que ayudará a esta reorganización del territorio será la declaración de Cali como Distrito Especial, punto sobre el que llamó la atención el especialista senior en políticas públicas de la ONU-Hábitat para la Región Andina, Alfredo Manrique.

“Necesitamos ciudades aptas para el buen vivir, necesitamos recuperar la caleñidad de la época del exalcalde Rodrigo Escobar Navia, o repotenciarla”, dijo Manrique.



La concertación de una visión estratégica del plan; la definición de las condiciones normativas para el mejoramiento de la vivienda y la definición de programas y proyectos estratégicos para su implementación, son las etapas en la que avanzará el Plan Maestro de Vivienda para Cali.