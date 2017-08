'Valle del Cauca es la cuarta región en pagos de salarios’

18 de agosto 2017 , 01:31 a.m.

18 de agosto 2017 , 01:31 a.m.

Mientras un operario en Bogotá recibe un salario de 1’719.545 pesos, a una persona que desempeña esas mismas funciones en el Valle del Cauca le pagan unos 500 mil pesos menos.

Así mismo, trabajadores que le siguen en la escala de empleos, como operarios especializados, auxiliares y algunos profesionales, entre asistentes y senior de áreas de servicios, no superan en la región lo que gana el mismo operario en la capital de la república.



No obstante, el Valle ocupa el cuarto lugar en Colombia en cuanto a niveles de paga garantizada, pero con casi 10 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional.

Así lo señala la ‘Investigación nacional de salarios y beneficios’ de este año, que la Federación Nacional de Gestión Humana (Acrip) elaboró para dar recomendaciones a las empresas.



En ese mismo informe se indica que en este año, el sector público superó en incrementos salariales los de las empresas privadas. El primero tuvo aumentos del 6,75 por ciento y el sector privado subió en un 6,65. Sobre esos aumentos, Bogotá supera levemente el promedio nacional en un 6,71 por ciento y sigue Cali con un 6,67, por encima de Medellín (6,65) y de Barranquilla (6,58).

Bogotá supera levemente el promedio nacional en un 6,71 por ciento aumentos salariales y sigue Cali con un 6,67, por encima de Medellín (6,65) y de Barranquilla (6,58). FACEBOOK

TWITTER

El analista Lorenzo Ruiz, director de esta investigación en Acrip, dijo que en la actualidad, pese a que las universidades han incrementado el número de posgrados en maestrías y doctorados, no es suficiente para una buena remuneración.



Las empresas están reconociendo competencias, pero indicó que se requiere que se preocupen por formar a su talento humano para hacerlo mucho más competitivo, de acuerdo con las necesidades del mercado. Añadió que “el país requiere una transformación educativa en nuevas tecnologías y en bilingüismo”, tras mejores resultados. Expuso que los trabajadores deben no solo conocer sus tareas, sino sus responsabilidades.



Según Acrip, los sectores de las empresas de servicios públicos, de minería, energía e hidrocarburos; así como las empresas farmacéuticas y las de servicios financieros son los que mejor están pagando. En el otro extremo aparecen hotelería, turismo y recreación; temporales y ‘outsourcing’, y empresas de textiles, confecciones y calzado.



Expresó que este comportamiento se registra en la región y es lógico, sobre todo en lo que tiene que ver con los trabajos con mejores salarios, porque corresponden a zonas donde están asentadas las empresas, en especial, las grandes y las multinacionales.



“Siguiendo con el panorama económico, la proyección apunta a que el 2017 cerrará con un Ingreso Per Cápita cercano al 4,35 por ciento”, expresó.

Con base en esos cálculos, se proyecta que para el 2018, el aumento del salario mínimo en el país pueda redondear el 5,54 por ciento.



Entre tanto, el informe que esta semana presentó ‘Cali Cómo Vamos’ resalta que en la ciudad, en el 2016, el 10 por ciento de la población con mayores ingresos ganó 6,6 veces más que el 50 por ciento con menores salarios.



CALI