Comisión humanitaria por muerte de 5 niños indígenas en el Valle

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, dijo que se acompañará a la comunidad y precisó que se trata de una problemática histórica en esa población nativa. Diputada dice que existe abandono y la comunidad no ha sido reconocida como resguardo.

La Gobernación del Valle recibió los llamados por la muerte de cinco niños en el resguardo de la comunidad embera, al que se llega después de un viaje en carro, a pie y en mula.



El alcalde de El Dovio, Adolfo Vidal, con el Gobernador del cabildo indígena e instituciones competentes se reunieron ayer en la búsqueda de soluciones a esta problemática.



La alerta llevó a que se definiera una comisión humanitaria a El Dovio, ante la problemática que enfrenta este municipio, para aclarar las causas de la muerte de cinco menores de una comunidad indígena, que permanece asentada en el Cañón de Garrapatas.



El territorio donde se encuentran asentados, dentro de la jurisdicción del Municipio de El Dovio, no ha sido reconocido como resguardo por parte de la Agencia Nacional de Tierras.

En El Dovio, el Defensor del Pueblo recibió denuncia de autoridades indígenas de la zona del Cañón de Río Garrapatas sobre muerte de cuatro niños entre 0 y 1 año, en los últimos 3 meses.

En un comunicado, la diputada Mariluz Zuluaga dice que "la causa de los decesos ha sido principalmente por desnutrición dentro de las difíciles condiciones humanitarias que han venido afrontando los indígenas desde hace años por causa del desplazamiento forzado dentro del conflicto armado, tal como lo ha evidenciado la Defensoría del Pueblo en visitas realizadas a estos grupos poblacionales".

La causa de los decesos ha sido principalmente por desnutrición dentro de las condiciones humanitarias que han venido afrontando los indígenas desde hace años por causa del desplazamiento forzado

Anota que "estos desplazamientos han causado la variación en sus costumbres alimentarias, toda vez que no cuentan con los recursos necesarios para desarrollar la siembra de cultivos que les garanticen el sustento y ahora viven en condiciones de extrema pobreza; no así como lo realizaban en la selva donde la caza, pesca y la recolección de frutos les permitían desarrollar sus vidas en condiciones dignas dentro del respeto por sus costumbres y tradiciones.



Zuluaga dijo que "desde mi posición como Diputada del Valle del Cauca, de manera urgente hago un llamado a las entidades del orden nacional y departamental que tienen que ver con la protección de los derechos de estas comunidades indígenas pero principalmente que atienden temas de los niños y niñas, para que de manera coordinada desplieguen todas las acciones necesarias para evitar nuevos fallecimientos ligados a causas tan denigrantes como es la desnutrición infantil, lo cual es uno de los resultados del abandono estatal y la indiferencia con que han sido vistos estos temas dentro del contexto nacional".



La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, dijo que "la idea es regresar con ellos y tratar de implementar unos planes de recuperación nutricional, a través de unos aportes que nos da el Ministerio. Iremos a acompañar al municipio de El Dovio y a las comunidades indígenas, tratando de buscar la recuperación nutricional de los niños".



Según Lesmes, el problema no es actual sino histórico, donde se mezcla la lejanía de la comunidad, pero también por la escasez alimentaria.



La población indígena está asentada en territorios cuyas tierras son agrestes. Los cultivos presentes son plátano y animales de monte.



En medio de las intervenciones que ha hecho el Gobierno del Valle, también se ha encontrado infecciones como tuberculosis por desnutrición.