Comfandi con remanente de $ 67.929 millones

La puesta en marcha de una institución tecnológica universitaria, el crecimiento del número de sus droguerías que pasarán de 77 a 127 y una capitalización estimada en 150.000 millones de pesos en el área de la salud son algunos de los planes de la caja de compensación Comfandi.

En el 2017 reportó ingresos por 1,2 billones de pesos y un remanente de 67.929 millones. Impactó a 604.099 trabajadores afiliados, un 10,9 por ciento más que en el 2016, y a 44.665 empresas afiliadas, 17 por ciento más que en el 2016.



“Somos conscientes de que para alcanzar un mundo mejor debemos unir nuestros esfuerzos como lo que somos las organizaciones: Agentes de cambio. Seguiremos trabajando de la mano con las empresas vallecaucanas por mejorar nuestras prácticas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, dijo Jacobo Tovar, director de Comfandi, durante la asamblea anual de la Caja que este año cumple 61 años.



El tiempo ha pasado y la población ha cambiado, para Comfandi es preciso revisar el sistema, la Caja ya no se verá como una empresa de servicios sociales, sino como una organización de desarrollo sostenible. La idea ya no será contar cuántas personas entraron a sus centros recreativos o a sus bibliotecas, sino medir qué impacto causaron en ellas.



Una de las grandes apuestas es la educativa. Se espera que para el primer semestre del 2019 ya pueda operar la institución tecnológica universitaria, proyecto que se trabaja de la mano de la Universidad Autónoma; en noviembre pasado el ministerio de Educación los visitó y en diciembre pensaban que recibirían la personería, pero todavía no hay respuesta. Quieren ofertar seis programas en ingeniería, administración y artes y el sueño es contar con un campus propio.



“Una oferta académica alineada con las necesidades de las empresas afiliadas”, señaló Tovar.



El año pasado entregó 139.295 millones de pesos en subsidio monetario, 12.065 millones en especie, 23.361 millones en subsidio de desempleo, 50.348 millones en subsidio de servicio y 41.014 millones en subsidio de vivienda.



En el 2017 entregaron 1.963 subsidios para vivienda y 545 que se trajeron de Bogotá, subsidios que son casas asignadas. Se estima que este año duplicarán ese número.

Los resultados consolidados de Comfandi y SOS en los dos últimos años evidencian una mejoría, logró reducir su déficit en 17.560 millones de pesos.



Otros resultados destacado fue el de las ventas por 165.829 millones de pesos en los supermercados, para un crecimiento del 1,7 por ciento frente al 2016; generaron 32 nuevos empleos directos con la apertura de 11 droguerías en Cali, Buga y Palmira y en sus centros recreativos atendieron a 928.308 usuarios, un 104 por ciento más que en el 2016.



Otra de las metas de Comfandi es modernizar todo el concepto de recreación, el director de la Caja dice que hoy en un día una piscina ya no impresiona a nadie, hay que ofrecer mucho más y esa es una de sus grandes apuestas.