Comercio y servicios le han puesto el ritmo laboral a Cali

01 de julio 2018 , 09:00 a.m.

En tres meses, en Cali se contabilizaron 1’248.018 empleados. Esta cifra refleja una tasa de ocupación del 60,2 por ciento, siendo la tercera más alta registrada en la capital vallecaucana entre marzo y mayo, en los últimos 12 años.

Los sectores que más contribuyeron en esta ocupación siguen siendo comercio (32,2 %), servicios (22,1 %) e industria manufacturera (17,9 %). En estos tres sectores se concentró el 72,2 % de los empleados en Cali.



Este panorama contrasta con el de los sectores de la construcción, servicios públicos, minas y canteras que bajaron el número de empleados en ese mismo lapso.



Con respecto al desempleo, alcanzó una tasa del 11,6 por ciento entre marzo y mayo pasados, con 0,2 puntos porcentuales de más frente a ese período de 2017.



El Dane había arrojado que en el primer trimestre del año, de enero a marzo, el número de desocupados pasó de 12,5 por ciento, en 2017, a 13 por ciento en este 2018. Es decir, que en ese lapso de este año, 181.000 personas no tenían empleo, 6.000 más que en el mismo lapso de 2017.



No obstante, la población asalariada en Cali pasó de 638.000 en el trimestre marzo-mayo de 2017 a 642.000 en igual época de 2018, o sea un aumento de 0,6 por ciento y que se refleja en 4.000 personas más con trabajo, con base en el informe ‘Ritmo laboral de la Cámara de Comercio de Cali’.



A su vez, Cali completó cinco años consecutivos generando puestos de trabajo. Entre marzo-mayo de 2014 y el mismo trimestre de 2018, se registraron 183.000 empleos en la ciudad, de los cuales, 15.000 fueron creados en el último año.



En cuanto al empleo según el sexo, son más las mujeres que los hombres que están sin empleo en Cali. Mientras que la tasa de desempleo entre los hombres fue del 8,9 por ciento, entre febrero y abril de este año, la de ellas alcanzó el 15,3 por ciento. De hecho, el programa ‘Cali Cómo Vamos’, basándose en informes de Dane indicó que desde el 2007 a este año, esa tasa de desocupación de la mujeres ha oscilado entre 14,2 y 19,4 por ciento. Los años con las tasas de desempleo más altas para las ciudadanas en Cali fueron 2007 y 2013.



Sobre el desempleo de los hombres, las tasas entre 2007 y 2018 variaron entre el 8,6 y el 14 por ciento.



El Dane señala que entre febrero y abril de 2018 en Cali hubo 652.605 empleos formales, cifra 1,7 por ciento superior a la del mismo período del año anterior. De igual forma, en el trimestre febrero-abril de 2018 se registraron 578.125 empleos informales en Cali, cifra 2,3 por ciento inferior a la registrada en el mismo período del año anterior. A su vez, en el trimestre febrero-abril de 2018 hubo 578.125 empleos informales en Cali, cifra 2,3 por ciento inferior a la del mismo período del año anterior.



La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) sostiene que casi la mitad de la población desempleada en la región y en el país son jóvenes que por condiciones económicas, muchos de ellos no optan por la educación superior y esto también dificulta que logren empleos dignos.



La Cámara de Comercio señala que esta capital y la región tienen el reto de seguir creciendo para aumentar los empleos.



Así mismo, menciona que Cali fue la única, entre las cinco principales ciudades del país, con un indicador positivo en el Índice de Confianza del Consumidor presentado por Fedesarrollo en octubre del año pasado y hasta diciembre, en el departamento había 20 nuevas compañías que generaron unos 2.000 empleos. Recalca que hay 150 multinacionales en el Valle y que la industria genera exportaciones por 1.882 millones de dólares al año, lo que también incide en más empleo.



El Comité Intergremial del Valle anota que en Cali hay confianza para los inversionistas y eso influye en más empleos.



CALI