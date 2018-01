Comerciantes, en alerta por robos a establecimientos en Cali

No solo los clientes de un restaurante de comida oriental en el barrio El Peñón están alarmados por la inseguridad en esa zona del oeste caleño como en otros sitios de Cali, luego de que el pasado lunes, hombres armados les robaron sus teléfonos celulares y otras pertenencias.

La escena revivió lo ocurrido en la segunda semana de diciembre, cuando hubo robos también por hombres armados y en moto a quienes departían afuera de una pizzería, en el barrio San Antonio, en el oeste, o en el café Juan Valdez, en el barrio Granada, en el norte de la ciudad.



¿Qué pasa con la seguridad? Se preguntan en redes clientes y quienes administran el restaurante asaltado hace dos días en El Peñón.



Es la primera vez que sucede un robo en este establecimiento de venta de comidas, pero no es el único hurto en este sector urbano. “De hecho, en la misma calle robaron el año pasado, dos locales cercanos, uno de comida sushi y otro de asados”, dijo uno de los directivos del establecimiento, donde el lunes se reportó el caso de hurto en un área comercial y residencial como la calle 3 oeste con avenida segunda.



Algunos comerciantes de El Peñón coinciden con representantes de las asociaciones Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés), capítulo Valle, y de Establecimientos Nocturnos y de Diversión (Asonod), en que los robos al comercio se volvieron un dolor de cabeza, pese a las intenciones de la Alcaldía o la Policía sobre medidas o de acciones de algunos comerciantes en El Peñón y San Antonio que el año pasado contrataron empresas de seguridad privada para contrarrestar a los delincuentes.



El alcalde Maurice Armitage, luego de asistir a la posesión de la mesa directiva del Concejo, encabezada por Carlos Hernán Rodríguez Naranjo, Juan Carlos Olaya Ciro y Juan Pablo Rojas Suárez, manifestó: “Venimos trabajando con la Policía. Es cierto que hay dificultades, pero seguimos en la tarea”.

El alcalde Maurice Armitage manifestó: "Venimos trabajando con la Policía. Es cierto que hay dificultades, pero seguimos en la tarea"

En esa posesión, los tres concejales coincidieron en la necesidad de que en Cali, la Administración jalone una verdadera política de seguridad que han venido insistiendo académicos de las universidades del Valle y Javeriana, así como del Instituto Cisalva.



Las directivas de Acodrés y de Asonod reconocieron que la Alcaldía y la Policía están buscando salidas a la inseguridad, pero aún falta para resolver los robos en general, no solo los del comercio que en el 2017 se dispararon. En ese entonces, el programa ‘Cali Cómo Vamos’ precisó que hasta noviembre se contabilizaron 992 casos de hurtos a establecimientos frente a 879, en el mismo lapso del 2016. Se relacionó que los robos a personas (en el 2017, más de 13.000 ciudadanos fueron asaltados”, y de celulares siguen acosando a la ciudad.



“El tema es que esto se volvió impredecible”, dijo Brany Prado, director de Acodrés, en el departamento, gremio que cuenta con 60 marcas afiliadas. “El tema de la inseguridad se ha vuelto incontrolable. Hemos llevado un oficio ante la Policía, con el fin de que nos puedan ayudar con estrategias. El Alcalde también sabe y ha escuchado cómo estas situaciones golpean la misma economía. Hay mucha delincuencia”, añadió el vocero de Acodrés.



Recalcó que la seguridad es transversal y advirtió que si no hay seguridad, económicamente hay afectación y esto influye a su vez, en otros aspectos de la vida de los ciudadanos.



Así mismo, indicó que no conoce si los botones de pánico, que se vienen anunciando desde el 2016 para establecimientos comerciales han servido o no, pese a que tuvieron una inversión de 648 millones de pesos por parte de la Alcaldía caleña. “No nos han consultado sobre eso”, dijo Prado, quien cree que un botón de pánico no es una solución definitiva. El mismo alcalde Armitage dijo que el sistema no funcionó en el robo en El Peñón. “Es como tener un policía allí en el sitio, pero de cartón”, dijo.



El mandatario sostuvo que hay avances en abrir oportunidades para quienes están en riesgo de delinquir.



Carlos Fernando Velasco, de Asonod, se formuló preguntas sobre la importancia de trabajar temas de índole social frente a los asentamientos y poblaciones que han migrado a la ciudad con necesidades insatisfechas.



Los veedores ciudadanos Betty Jiménez de Borrero y Pablo Borrero no ven las “soluciones de fondo, pese a que se han denunciado casos a la Policía y a la Alcaldía”.



