Comerciantes de 'foodtrucks' en Cali piden ser legalizados

Los cerca de 20 comerciantes dedicados a la venta de comidas con los ‘foodtrucks’ (carros de comidas sobre ruedas) en el parque del Ingenio se mostraron preocupados tras los controles que, desde el miércoles, comenzó a realizar la Policía.

Según el publicista Sebastián Daza, director de la marca de jugos ‘Pep Up’ y dueño de uno de estos negocios, se ha buscado legalizar este tipo de microempresas pero la Administración Municipal no les ha dado respuesta.



“Más de 15 comerciantes creamos ‘Asofoodtrucks Cali’ con personería jurídica y hasta junta directiva para legalizarnos en la ciudad a través de una ponencia que presentó el concejal Carlos Arias hace dos año. Es una propuesta que busca la legalidad en el marco de temas de espacio público, salud, responsabilidad social y generación de empleo, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta”, dijo Daza.



Según el comerciante esta propuesta estuvo siendo revisada por las secretarías de Gobierno, Salud y Dagma pero no han recibido respuesta.

“En noviembre de 2017 el Subsecretario Samir Jalil, nos dijo que la respuesta estaría a inicios del 2018. Aún no tenemos respuesta”, dice Daza.

El mismo funcionario indicó que el marco para legalizar este tipo de negocios aún no está lista y que saldría para marzo.



Actualmente en Cali hay cerca de 60 foodtrucks, la mayoría están ubicados en el Parque del Ingenio y algunos ya cuentan con Cámara de Comercio y pagan impuesto al consumo, además aseguran que Emcali les cobra hasta 60.000 pesos por conectarse a la red eléctrica.



“La mayoría somos profesionales: abogados, arquitectos, ingenieros, publicitas y demás, que buscamos un ingreso extra para sobrevivir, hemos hecho cursos de salud pública, manejo de alimentos y los Bomberos nos han capacitado en atención de emergencias”, dice el comerciante.



La preocupación aumentó cuando oficiales adscritos a la estación de Policía de El Caney les informaron que desde el jueves no podían estar más en el parque o serían sancionados.



Ayer en el parque la Policía estuvo acompañados de funcionarios de Espacio Público. Comerciantes precisan que hubo sanciones.



“Aún se trabaja en la reglamentación, pero mientras no salga la Policía puede utilizar todas las herramientas que le da el código de Policía para realizar los comparendos”, dijo Samir Jalil, subsecretario de inspección vigilancia y control.



Los comerciantes se reunirán en el parque desde las 4:00 de la tarde de hoy donde realizarán una protesta pacífica.



