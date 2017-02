Audio de reprimenda de coronel a subalternos por robos en Cali

En redes sociales circula un audio en el que se escucha al comandante de la Sijín, en Cali, coronel John William Peña, regañando a sus subalternos por los robos, especialmente, de vehículos en la capital vallecaucana.

En la grabación, el oficial dice que si no hay resultados en la lucha contra este delito se debe a que miembros de la Fuerza Pública estarían involucrados para no frenar estos ilícitos.

“Yo lo que he dicho es que investigue. Que produzca. Así de sencillo. Que dé resultados, si no lo que voy a pensar es que usted está con los bandidos. Haga lo que quiera.Vaya denúncieme, pero a mí me tiene que dar resultados. Si usted no me da resultados es porque usted se está robando los carros con los bandidos”, se escucha en el audio, sobre el cual la Policía Metropolitana de Cali se ha abstenido de referirse.

Fuentes de la institución indicaron que no habría un pronuncamiento del general Hugo Casas, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

CALI