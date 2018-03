Colombiano dirige importantes anuncios publicitarios en el mundo

Filmar un comercial no es algo que empieza cuando oprimes un botón en una cámara, sino cuando logras que decenas de personas hagan lo que mejor saben hacer, por un mismo fin. Fue algo que este bogotano nacido en 1990, aprendió a muy corta edad y lo convirtió en su gran pasión.

El Bogotano realizó sus estudios en el Politécnico Grancolombiano, en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad de East Anglia en Reino Unido como estudiante becado por Colfuturo.



A los 24 años regresó a su país para consolidar su carrera como director en LaMuvi Films, una de las productoras de comerciales más grandes de Colombia.



Daniel ha dirigido comerciales para marcas como Old Parr, Visa y Falabella, esta última con la top model y Miss Universo Paulina Vega.



Su creatividad lo ha puesto en la órbita de las importantes agencias de publicidad en el mundo, como lo son J Walter Thompson, Leo Burnett, Publicis, Sancho BBDO, Glue WPP y Ariadna, entre otras.



Su enfoque en la publicidad de la nueva era ha estado dirigido hacia los contenidos digitales, es por eso que le ha apostado cada vez más a la creación de piezas para medios no tradicionales, como cuando realizó una serie web para Gatorade llamada ‘Retos G’, o cuando dirigió ‘Huawei Professional Academy’, una serie web para el gigante chino de las telecomunicaciones.



Durante los primeros años en LaMuvi codirigió la mayoría de sus proyectos con David Villabona; donde juntos decidieron emprender un trabajo en conjunto llamandose ‘La Dupla’, a secas, y de su trabajo conjunto con las agencias, varios proyectos lograron reconocimiento en festivales de creatividad de talla local y mundial; entre ellos ‘Funtastic Hand’ de 2015 para Publicis y la Fundación Cirec, proyecto ganador en Cannes Lions International Festival of Creativity (Francia), D&AD (Reino Unido), Clio Awards (USA), El Ojo de Iberoamérica (Argentina), The One Show (USA), New York Festivals (USA), El Sol Festival (España) y en el Festival El Dorado (Colombia).



También realizaron ‘Rutinas de la Pasión’ la primera serie web de Pepsi transmitida en vivo a través de plataformas digitales



Durante el último año su corta carrera ha tomado un ritmo más acelerado, fue elegido por el director griego Phedom Papamichael para dirigir la segunda unidad del comercial de Laughing Man Coffee, producido por LaMuvi Films y Red Creek (USA), filmado en la región cafetera del Huila, Colombia y protagonizada por el actor australiano Hugh Jackman (Wolverine). Luego, dirigió la unidad digital del comercial para AMP 365 protagonizado por Nicky Jam, y dirigido por el argentino Pix Talarico.

Daniel, junto al actor Hugh Jackman rodando el comercial 'Laughing Man Coffee' en el Huila. Foto: Archivo particular

Para Daniel es muy importante empezar a abrirse campo en el cine y aunque nunca ha filmado un largometraje, dentro de su portafolio cuenta con un cortometraje codirigido por La Dupla y Oscar Gil para el Festival 140 Caracteres, pieza ganadora a mejor cinematografía en el Festival El Dorado.



“Para mí el cine lo es todo, es mi mejor escuela, mi gran referente, mi inspiración. Escribo mucho, tengo una rutina de escritura que me hace estar cada vez más cerca de mi opera prima, algo que pronto podré compartir”. Señaló Zambrano en una conversación por video llamada desde la ciudad de Nueva York.



