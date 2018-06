Colectivos de caleñas tendrán ritual ante Registraduría contra fraudes

Grupos organizados de mujeres de Cali proponen, con ritual, un Mandato de transparencia a la Registraduría de la ciudad. El acto se cumplirá en la tarde del viernes.

Con un ritual que se llevará a cabo este viernes, a las 3:00 de la tarde, en el barrio Los Cámbulos de Cali; le entregarán un mandato al Registrador local en donde le exigen impedir el fraude.



El documento dice que "las mujeres somos el 52% de la población, cuidamos la vida, cuidamos el territorio, cuiden ustedes nuestros votos. No permitan el Fraude.”



Los colectivos dicen que Las campañas por la Presidencia han movilizado múltiples ciudadanías. Proponen realizar un boicot a medios de comunicación "por su manejo poco pluralista de la información, que está al servicio de intereses económicos".



“No consumamos sus profecías, no sintonicemos sus desesperanzas, no apoyemos su decadente papel de mandaderos, no nos conectemos a sus odios. Demostrémosles que no nos representan”, dice un comunicado.



E invitan, haciendo referencia a los medios mencionados: “Apaguemos la televisión o la radio, cambiemos de canal o emisora, no compremos sus periódicos, no reproduzcamos sus mentiras”.