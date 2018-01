Colectivo caleño rechaza ‘censura’ contra Andrés Caicedo

El colectivo ‘Anónimos Creativos’ ha ‘empapelado’ diferentes sitios emblemáticos de Cali con unos carteles donde rechazan la censura contra el escritor Andrés Caicedo.

Según el grupo juvenil, buscan que esto ayude a que se haga pronta la publicación del libro 'Correspondencia', un ejemplar que contiene 198 cartas del mítico escritor caleño bajo la dirección del Fondo de Cultura Económica.



El cartel cita:



“El pueblo de Cali rechaza la ignorancia, la inquisición criolla y todo el odio que ha infectado el censor, hechos a la medida de la burguesía, de su vulgaridad, porque no se trata de ‘Sufrir me tocó a mí en esta vida’ sino de ‘Agúzate que te están velando. ¡Viva la libertad de expresión! ¡Un no rotundo a la censura literaria! Demandamos leer sus cartas.

Andrés Caicedo nos hace falta”.



Según sus seguidores el libro iba a ser impreso en el 2.017 e iba a ser presentado en la feria de literatura de Guadalajara de México, pero dos de las hermanas de Andrés, María Victoria y Pilar Caicedo, se negaron a la publicación.



El libro contaría con un prólogo escrito por Luis Ospina y Sandro Romero, además de varias fotografías inéditas.



En año de 1996 nueve cartas del escritor fueron publicadas en ‘El Malpensante’ autorizadas por don Carlos Caicedo, papá de Andrés, el resto aún son un mito familiar.



Por el contrario, María del Rosario, también hermana del escritor, precisó que sí estaba de acuerdo con la publicación del ejemplar, pero que por voto mayoritario respetaba la decisión de sus hermanas.



Las tres hermanas Caicedo hacen parte de la Sociedad Caitela S.A.S, el grupo que tiene la autoridad sobre la publicación y uso de textos del escritor caleño.



El cartel, donde no pocos jóvenes se han tomado fotos, es una parodia de unos similares que hizo en el escritor caleño en la década de los 70, donde mencionaba a la salsa como ritmo que identificaba a la ciudad.





CALI