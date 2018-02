Claves de la absolución a gobernadora del Valle por ‘parapolítica’

La falta de material probatorio es el punto que llevó a que la Corte Suprema de Justicia absolviera a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres, de un proceso de ‘parapolítica’. Pero no es lo único: la decisión también vuelve a tocar el asunto de los falsos testigos.

Pasaron 10 años desde la apertura del expediente contra Toro, a quien se investigó porque, supuestamente, su campaña al Senado, en el 2006, habría recibido apoyo del Bloque Calima, como se autodenominó el grupo paramilitar que causó crímenes y desapariciones en el suroccidente colombiano.



Toro sostuvo que era víctima de falsos testigos desde cuando se abrió la investigación en el 2008. En su contra aparecían las versiones de Armando Lugo, conocido como ‘Cabezón’, quien aseguraba que los ‘paras’ habían presionado para conseguir votos en favor de la entonces aspirante al Senado. Ese proceso dio apertura a otro por supuesto lavado de activos.



En el 2014, Lugo fue condenado por falso testimonio al haber involucrado al senador Luis Fernando Velasco en dos homicidios cometidos en los municipios caucanos de Miranda y Corinto, en el 2007.



Sin embargo, Alejandro Ortega y Pablo Peinado, postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, dijeron que Lugo los contactó para que “declararan en contra de políticos”.



Además, Éver Veloza, alias HH, jefe de las autodefensas en el suroccidente, negó cualquier vínculo con Toro.



El senador Velasco dijo en su momento que con Lugo se debía tener cuidado por sus mentiras. El presunto testigo se acogió luego a sentencia anticipada por extorsión.

“Después de 10 años de investigación, en los que yo demostré mi inocencia, la Corte Suprema de Justicia me archiva el proceso de ‘parapolítica’. Yo siempre confié en la justicia”, expresó la gobernadora Toro.



En el auto inhibitorio que profirió a favor de Toro, la Sala Penal de la Corte Suprema concluyó que “no hubo suficiente material probatorio que la incriminara en las denuncias relacionadas con una supuesta entrega de dádivas para la consecución de votos en el Valle del Cauca”.



El abogado Iván Cancino, defensor de Dilian Francisca Toro, dijo que “la Corte, después de una investigación completa, no encontró mérito para nada más y, por lo tanto, se inhibe y le cierra ese proceso, demostrando una vez más que sus enemigos políticos no van a llegar a ningún lado con las denuncias que presentan”.

El 7 de febrero de 2017, la Procuraduría General de la Nación había archivado esta misma investigación al no encontrar pruebas para formularle pliego de cargos: “No hay referencia de que desplegara conducta alguna que tuviera la virtualidad de alterar el correcto funcionamiento del Estado”.



La gobernadora queda por segunda vez absuelta de procesos penales en la Corte Suprema. La primera fue en el 2014, cuando el alto tribunal la exoneró por presunto fraude electoral.



